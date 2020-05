Lara Álvarez está de celebración. Hoy cumple 34 años. Pero, a diferencia de años anteriores, este cumpleaños está siendo completamente distinto a los demás. Porque no puede soplar las velas de tu tarta junto a su familia y sus seres queridos. La periodista, que regresó el pasado 26 de mayo a España después de 14 semanas presentando las conexiones de ‘Supervivientes 2020’ desde Honduras, se encuentra aislada en el complejo La Cigüeña, a las afueras de Madrid. Allí, algunos compañeros, los finalistas y ella tendrán que guardar cuarentena durante 14 días.

Y es que todos los viajeros que lleguen a España desde el extranjero, incluidos los procedentes de la Unión Europea o del espacio Schengen, deberán hacer una cuarentena de dos semanas días al volver a nuestro país. La orden se hizo efectiva el pasado 15 de mayo y estará vigente durante todo el Estado de Alarma, incluidas las posibles prórrogas. Esta medida, impuesta por el Ministerio de Sanidad, ha afectado a los participantes del ‘reality’, así como al parte del equipo del programa. Aún deberán permanecer aislados.

Así pues, a Lara no le ha quedado más remedio que celebrar su aniversario con la que ha sido su otra familia en estos últimos tres meses y medio: parte del ‘staff’ del espacio de Mediaset y los cuatro competidores que se disputan el maletín con los 200.000 euros de premio: Jorge Pérez, Rocío Flores, Ana María Aldón y Hugo Sierra.

«Está siendo un cumpleaños un poco extraño»

A pesar de as circunstancias tan excepcionales que rodean su cumpleaños, Lara se ha mostrado muy feliz y agradecida por las muestras de cariño recibida. «¿Yo cómo puedo daros las gracias por todas las felicitaciones, por tanto cariño? No lo sé. No sé cómo reaccionar si qué decir, pero muchísimas gracias», ha dicho en su cuenta de Instagram. «Está siendo un cumpleaños un poco extraño por la situación, que no hace falta que os lo explique. Pero me siento tan afortunada y tan querida. Muchísimas gracias por todas vuestras felicitaciones y también por toda la de la gente que quiero, adoro y que sin poder estar cerca están muy presentes. Gracias a todos. ¡Os quiero tanto!»

Jorge Javier Vázquez la felicitó en directo

Los primeros en felicitar a Lara Álvarez fueron Jorge Javier Vázquez y los finalistas del concurso. Al final de la gala del pasado jueves, el presentador recordaba ante las cámaras que era un día muy especial para ella. «¡Es el cumpleaños de Lara Álvarez! Muchísimas felicidades, disfrútalos», decía. Al otro lado, sus compañeros y los supervivientes le entregaban un precioso ramo de flores. La joven se fundía con ellos en un emocionado abrazo. «No me lo creo, muchas gracias», respondía, visiblemente emocionada.