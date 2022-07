Han sido semanas de mucha emoción para Sandra Barneda, que ha vuelto a viajar hasta República Dominicana con motivo de la grabación de dos nuevas ediciones de ‘La isla de las tentaciones’. Este se ha convertido en uno de los formatos favoritos de la presentadora que, no puede evitar emocionarse al volver a poner punto (y a parte) a esta nueva etapa en el paraíso. Mediaset ya ha apagado las hogueras tanto de la quinta como de la sexta temporada, ya que han repetido la fórmula del pasado año y han querido grabar dos temporadas en un intervalo de tiempo muy corto aprovechando que el equipo había viajado hasta el Caribe.

A lo largo de estas semanas, Sandra Barneda ha ido compartiendo algunos detalles de su estancia en República Dominicana a través de sus redes sociales, donde ha levantado envidias con imágenes posando en playas paradisíacas. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ya ha dado por finalizada su misión caribeña y no ha podido evitar emocionarse al despedirse de tal paraíso. Algo que entendemos. ¿Quieres ver la emotiva despedida de la presentadora antes de poner rumbo a España? No ha podido evitar las lágrimas en uno de los momentos tan especiales para ella antes de revelar algunos detalles de lo que nos espera en la pequeña pantalla. ¡No te pierdas el vídeo completo y dale al play!

Vídeo: Redes sociales