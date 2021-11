Tras la doble eliminación de Arkano e Iván Sánchez la semana pasada, ‘Masterchef Celebrity 6′. llega a su recta final. Solo quedan tres programas y seis concursantes: Carmina Barrios, Belén López, Miki Nadal, Juanma Castaño, David Bustamante y Verónica Forqué. Todos ellos han recibido este lunes la visita de sus familiares para cocinar junto a ellos. A estas alturas del concurso, la tensión va en aumento y las emociones afloran con facilidad. Todos los aspirantes tienen muchas ganas de dar lo mejor de sí mismos, así como de llegar a la final. Una de ellas es la madre de Paco León, quien no ha podido evitar reprimir las lágrimas al escuchar las palabras que le ha dedicado su hijo.

Carmina Barrios habla de su hijo: «Para mí es mis pies y mis manos»

«Todavía me acuerdo yo en los rodajes que traías comida y yo te decía «que no, mamá, que eres la prota, que no tienes que traer, que hay catering… Estás haciendo lo que más te gusta del mundo: comer y dar de comer. Te quiero mucho, no sentimos orgullosos de ti antes de levantarte de la cama. ¡Dalo todo!«. Son las palabras que el actor ha dedicado a su madre… y que la han hecho llorar desconsoladamente. «¡Qué bonito eres!», decía, rota en llanto. «Para mí es mis pies y mis manos. Tiene una bondad… ¡Ya está! Yo le dije a mi hijo que no iba a llorar», explicaba, sin poder parar de llorar.

«¡Ya está! No me pasa nada… ¡Ay, mi niño! Es que no tenéis ni idea de cómo es mi hijo», continuaba. «Es bonito llorar alguna vez», le ha dicho Pepe Rodríguez. «Llorar es humano, ¡Mira yo! Y encima, por vosotros».

«Mi madre es una mujer llena de arrojo», diría el propio actor al llegar al plató del programa de Televisión Española. «Estoy muy contento y muy orgulloso de verdad. No me esperaba que diera ese salto de verdad», comentaba ante el resto de concursantes y el trío de chefs formado por Pepe Rodríguez, Jordi González y Samanta Vallejo Nájera. La actriz, orgullosa, destacaba «que vale para todo mi niño». Minutos después del encuentro entre madre e hijo, David Bustamante bromearía sobre la figura atlética del artista: «Se nota que está muy bien alimentado».

No es la primera vez que Carmina Barrios suelta una lagrimita ante las cámaras de ‘MasterChef Celebrity’. Hace una semana, cuando fueron expulsados Arkano e Iván Sánchez, durante una prueba de exteriores celebrada en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, salía flote la versión más guerrera de Belén López, lo que provocó las lágrimas de la artista, a quien vimos sollozar en en varias ocasiones.

Este lunes, la sevillana ha logrado pasar todas las pruebas y llegar a semifinales, lo que nuevamente ha hecho que se emocione. «Lo orgulloso que estaría», admitía, haciendo referencia a su hijo. Carmina Barrios y David Bustamante han sido los primeros semifinalistas del talent. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido para nadie. «Si hay una héroe en este cocinado es Carmina Barrios», destacaba el cantante de San Vicente de La Barquera. Y es que el trabajo de la andaluza ha sido el mejor de la prueba de exteriores.