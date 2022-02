‘Secret Story: la casa de los secretos’ ya se ha cobrado una nueva víctima. Este jueves, Brenda se ha convertido en la última expulsada en un cara a cara con Nissy. Ambas fueron nominadas disciplinariamente después de un enfrentamiento que ambas protagonizaron y por lo que la dirección tomó la drástica decisión. Con los porcentajes muy igualados, Carlos Sobera ha leído el nombre de Brenda en el sobre del expulsado, que se ha quedado perpleja al escuchar su nombre. «Estoy en shock. A ver lo que viene ahora. Tengo mucha pena pero es lo que hay», ha dicho la expulsada, que ha temido que su familiares, sobre todos sus hijos, no estuvieran orgullosa de ella tras el fuerte enfrentamiento que tuvo con Nissy.

Brenda se ha convertido en la cuarta expulsada de ‘Secret Story’

Brenda ha sido expulsada después de que fuera nominada de forma disciplinaria, y no por la nominación de sus compañeros. Esto le ha provocado un fuerte dolor a la concursante, que ha asegurado que «lo que más rabia me da es que yo sola me he puesto en la palestra». Sin embargo, la concursante no se ha querido marchar de la casa de los secretos sin pedir perdón públicamente por el comportamiento que tuvo por el que fue amonestada con esta nominación: «Reitero las disculpas a la dirección y a la gente, intenté aguantar la situación pero no podía más», ha dicho.

Sin embargo, tal y como hemos dicho anteriormente, el mayor miedo de Brenda era decepcionar a sus hijos, que no se esperaba que los pequeños le leyeran una emotiva carta: «Para mi bonito ave fénix. Ey, ¿qué tal vas mamá? Nosotros estamos súper guay. Esta cartita es la segunda parte de la otra que leíste para que de alguna forma sientas que estamos a tu lado acompañándote, le decían su hija. «Querida mamá solo quería decirte que lo estás haciendo súper bien, nosotros también nos acodamos de ti, te queremos mucho. Adiós, mamá, y recuerda que nunca nos vas a decepcionar», eran las palabras de su hijo. Brenda se ha quedado rota en llanto al escuchar la carta de sus hijos.

Unas bonitas palabras que emocionaban a todos los que se encontraban en el plató de Telecinco, entre ellos Nagore Robles y Carlos Sobera, que rompía a llorar. La colaboradora de televisión ha hablado de lo importante que es escuchar a los niños: «Debemos ser conscientes de la capacidad de amar y de perdonar de los niños. Por eso es importante educarles en el respeto», ha dicho. Carlos Sobera no ha podido evitar las lágrimas al escuchar tanto el llanto de Brenda.

Brenda y Nissy se han enfrentado hasta minutos antes de conocer a la expulsada

Antes de leer el sobre, Carlos Sobera ha querido conocer si Brenda y Nissy tenían algo que decirse después de los continuos enfrentamientos que han protagonizado en la casa de los secretos. Tras ver sus trifulcas, ambas han querido dejar de lado su lado más provocador y han mostrado un tono mucho más conciliador: «No solamente me ha sacado de quicio a mí, sino que todos los días por su carácter o su forma de ser. Vivir con una persona de la que se depende tanto da muchísima inestabilidad en la casa», decía Brenda.

Por su parte, Nissy se defendió a estas acusaciones diciendo: «Soy una persona verdadera, no me callo nada«. Por su parte, Brenda le respondió: «Creo que confunde la falsedad con la educación. Yo no maquillo nada. Hay vídeos en los que se ve que ella hace exactamente lo mismo», le reprendía. No obstante, antes de conocer quien de las dos era la expulsada, ambas se han pedido perdón y han enterrado el hacha de guerra. Posteriormente, y una vez que ya han conocido que Nissy era la salvada, esta le pedía poder abrazar a Brenda para despedirse de ella con un buen sabor de boca.

Carlos Sobera le reveló el castigo a Brenda y Nissy que ha llevado a la primera a convertirse en la expulsada

La pasada semana, Brenda y Nissy eran castigadas con una nominación disciplinaria por su «comportamiento poco ejemplar», siendo finalmente la primera la cuarta expulsada. El miércoles pasado, Carlos Sobera les revelaba su castigo por la fuerte pelea que tuvieron: «No podemos a permitir lo que ha ocurrido esta pasada noche. Quiero que sepáis que no vamos entrar en debates o en discusión alguna sobre quién de las dos es culpable o sobre quién no lo es. Porque tan importantes son los gestos como las palabras», decía. «Y las dos estáis teniendo un comportamiento poco ejemplar. Por tanto, la organización ha decidido que las ambas merecéis una sanción: la nominación disciplinaria. Os lo digo con mucho cariño, pero también con mucha contundencia. Si estos hechos se vuelven a repetir, la decisión será otra: será la expulsión».