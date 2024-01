La reacción de Gema Aldón al fichaje de su madre en 'GH Dúo'

Gema Aldón ha revelado lo que de verdad opina del fichaje sorpresa de su madre, Ana María Aldón, como concursante de 'GH Dúo 2'. La ex de Ortega Cano es una de las participantes reality de Telecinco y su hija ha querido demostrarle todo su apoyo en su nueva aventura: "Muchísima suerte mami".

Después del estreno, este jueves, de la segunda edición de 'Gran Hermano Dúo' existía mucha curiosidad por conocer saber qué opinaba la hija de Ana María Aldón sobre el fichaje de su madre por el reality de Telecinco. Y es que, madre e hija han pasado por varios altibajos en su relación estos últimos meses porque la joven no estaba de acuerdo en los planes de boda de la diseñadora. Aunque parece ser que, últimamente reina la paz entre ambas... De hecho la propia Ana María confirmaba, cuando anunció su participación en el reality hace unos días, que su hija había sido una de las primeras personas a las que se lo había dicho.

Tras dejar atrás sus diferencias Ana María y Gema Aldón hicieron las paces y ahora la joven ha querido enviarle un bonito mensaje a su madre, a través de sus redes sociales. "Muchísima suerte mami. Yo estaré apoyándote desde fuera", ha escrito Gema en sus stories de Instagram junto a un vídeo de la entrada de la diseñadora en 'GH Dúo 2'.

Unas bonitas palabras con las que Gema confirma que madre e hija han recuperado su buena relación... Además, en el video que ha compartido se muestra el "momentazo" que vivió su madre antes de comenzar su nueva aventura en 'GH Dúo' cuando su novio, Eladio, quiso sorprenderla con una romántica despedida.

El novio de Ana María Aldón, por primera vez, en televisión

Ante la sorpresa de Ana María Aldón, Eladio llegaba al plató de televisión para desearle lo mejor a su novia, antes de su entrada en 'GH DÚO'. "¿Qué haces aquí?", le preguntaba sorprendida y muy emocionada. "Tú no eres mi pareja, ¿no?", le preguntaba la ex de Ortega Cano sin poder dar crédito a su presencia, antes de saber que sería su ex representante, Marc Florensa, su pareja en 'GH DÚO'.

"Vengo a darte todo mi apoyo. No te lo imaginabas, ¿no? Vengo a darte mi apoyo porque te lo mereces. No soy tu pareja aquí, pero fuera sí ¿eh?", le decía Eladio. "Te voy a echar muchísimo de menos", añadía la colaboradora de televisión emocionaba.

Aprovechando la presencia de Eladio en el plató, Marta Flich le hacía una propuesta que él rechazaba sin dudar: si le gustaría participar en 'GH DÚO' como pareja de Ana María. "No. Mira, este no es mi mundo, yo tengo otro tipo de mundo, os lo agradezco mucho, quiero que se divierta, que participe, que se lo pase bien. Es una súper madre, pareja, hermana, que se divierta sobre todo. Yo no valgo para esto".