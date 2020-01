Pablo Motos ha recibido la visita de Ángela y Mónica Molina en su programa de Antena 3. Madre e hija fueron al plató de ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo proyecto audiovisual en Antena 3.

Madre e hija, juntas por primera vez en una serie de televisión

El último trabajo de las dos actrices se titula ‘La valla’. Una serie de Atresmedia que habla de una «sociedad transformadora por una catástrofe ecológica. La valla es una valla física, pro también un valla metafórica», según ha contado Olivia. «Una sociedad dividida entre los que comen y los que no comen», matizaba su madre.

Motos recordaba ante la audiencia que habían trabajado en cine y teatro juntas, pero «es la primera vez que hacéis una serie juntas». Una experiencia con la que las dos están encantadas.

Durante la entrevista, Motos tuvo un lapsus y llamó por error «Antonia» a Olivia. La actriz, entre risas, no dio mayor importancia al error. «Es que me gusta mucho el flamenco y Antonio Molina», se justificaba el de Requena. «Me han llamado todos los nombres de la familia Molina, pero Antonia no. Me encanta», bromeaba la artista. Lo cierto es que Antonio Molina está tan presente en la memoria colectiva de los españoles que «aún sigue vivo», tal y como detallaba Ángela. «Mientras esté en la gente siempre estará ahí».

Ángela confesaba que compartir plano con su madre supone una responsabilidad y un orgullo. «Hay algo de querer hacerlo muy bien. Es muy tierno y muy bonito y me conecta con algo muy vulnerable también», decía a Motos. Ángela le devolvía el halago admitiendo que «para mí trabajar contigo es una heredad de agradecer. ¡Qué bien que haya heredado el amor al oficio!».