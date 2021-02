Este lunes, el debate de ‘La isla de las tentaciones’ ha llegado cargado de novedades. Una semana más, Sandra Barneda ha descubierto a la audiencia de Telecinco imágenes inéditas de los concursantes del ‘reality’. Escenas como el llanto desconsolado de Isaac (el soltero que ha conquistado a Marina) al hablar con sus compañeros de concurso, o las tórridas escenas de Carlos y Lola dando rienda suelta a la pasión bajo las sábanas. Lo que nadie imaginaba es que Melyssa Pinto anunciara una noticia relacionada con su vida sentimental.

La que fuera concursante de la primera edición de ‘El debate de las tentaciones’ ha anunciado que ha roto con su novio, Manuel. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ lo había anunciado en sus redes sociales y por eso la presentadora le ha preguntado por ello. «Las redes están ardiendo con esto», le recordaba en el directo de la gala. «¿Lo has dejado con tu novio?».

«No quería hablar de esto. He dicho hoy que sí. Terminó hace un mes aproximadamente, pero como él no le gusta la televisión no lo he dicho antes», explicaba Melyssa ante la mirada de asombro de Tom Brusse, que también se encontraba en plató y no podía ocultar su expresión de sorpresa.

Brusse no quiso hacer declaraciones al respecto de su exnovia, pero su rostro reflejaba de manera clara que la noticia de la ruptura no le resultaba indiferente. Poco antes de su confesión, Tom sacaba una sonrisa a su ex al bailar salsa en el centro del plató. «Lo habéis visto, no lo tengo que decir yo. Muy bien no baila», comentaba Melyssa.

Después de que Melyssa pusiese fin a su idilio con Tom en ‘La isla de las tentaciones 2’ por su infidelidad con Sandra Pica, la joven encontró de nuevo la ilusión con Manuel. Un portugués con el que había mantenido una relación de seis años en el pasado y con el que se reencontró después de varios años sin verse. Su chico, tímido, apareció en alguna ocasión en uno de los vídeos que la colaboradora ha subido a su canal de Mtmad. Fueron las escasas apariciones pública de Manuel, que ha es historia en el corazón de Melyssa.

Melyssa Pinto aclara el motivo de la ruptura: «No ha funcionado»

Hace unos días, la joven compartía un post en el que anunciaba la noticia de su ruptura. «Es una de las cuestiones que más se repiten. No he querido pronunciarme porque como sabéis es una persona a la que no le gustan los medios de comunicación. Terminamos la relación hará cosa de un mes, de la manera más sana, simplemente no ha funcionado, pero siempre será una de las personas más importantes de mi vida. No os ofendáis por favor, pero no quiero volver a hablar de este tema por respeto a él y a mí», escribía. Poco después subía un post en el que hacía mención a su decisión… «When nothing goes right, go left«, decía. Una frase que en castellano significa: «Cuando nada va derecho (bien), coge a la izquierda».