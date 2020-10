En su tenso cara a cara, la expareja no ha parado de hacerse reproches. «Se lo inventa todo, se cree sus películas y el mejor Oscar debe ser para él», espetaba la joven.

Sin duda alguna, han sido la pareja de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’. Cuando viajaron a la República Dominicana para participar en el exitoso concurso de Telecinco, el joven de origen francés y su novia pretendían poner a prueba los lazos que les unían. Estaban comprometidos, pero habían tenido algunas crisis antes de su viaje al continente americano. Al parecer, los constantes celos de ella y los flirteos con otro chico habían mermado la paciencia del concursante, que no tardó en dejarse llevar y cayó rendido en los brazos de una atractiva soltera, Sandra.

Estalla la guerra entre Tom y Melyssa

Al final, como toda España sabe, la infidelidad de Tom Brusse en la isla quebró un noviazgo que parecía ser idílico. Y la historia de amor de esta pareja de requeteguapos acabó como el rosario de la aurora: peor, imposible. En su encuentro en la hoguera de confrontación, Melyssa se quitaba su anillo de pedida y rompía con el que creía era el amor de su vida. «Me dijiste que yo era el amor de tu vida y que la nuestra relación era la más profunda que habías tenido. Y esto es una mentira, así que te lo quedas porque no lo quiero». Por su parte, él le dejaba claro que no se retractaba de su deslealtad. «El problema contigo desde el primer día que estamos juntos es que siempre me echas en cara que yo soy el culpable de todo». Y le recordaba, entre otras cosas que su relación «no era buena». «Contigo no era feliz. Cada dos o tres días me querías echar a la mierda».

Tres meses después de protagonizar tan dramáticas escenas, Melyssa Pinto y Tom Brusse se han reencontrado en una nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’ grabada en nuestro país. Allí han vuelto a poner sobre el tapete sus diferencias. El joven contaba que ambos habían tenido sexo tras regresar a España, cosa que su ex también admitía… Solo que las versiones de ambas partes eran radicalmente opuestas. Y esto hizo estallar de nuevo la guerra entre ellos.

Tom, feliz junto a Sandra: «Es mi novia oficial» «Yo no quería volver con ella. Ella quería volver conmigo, quería perdonarme. Nos hemos visto, he cogido un hotel, empieza a llorar a decirme de todo. Nos acostamos y después le dije: ‘Coge tus maletas y vete’. No quería estar con ella. Después de acostarme con ella dije: ‘No, Tom, quiero estar con Sandra». Melyssa le contestaba: «Tú me mandaste mensajes a mí porque querías volver conmigo y me diste un beso en la boca. Y yo te dije: No, Tom». Tom aseguraba ser feliz al lado de Sandra, con quien ya comparte piso en la capital. «Estamos viviendo juntos. Me he mudado a Madrid. Es mi novia y ella vive en entre Madrid y Barcelona. Es mi novia oficial y estamos muy muy bien. No hemos discutido ni una vez», detallaba Tom. Al echar la vista atrás, tiene claro que volvería a actuar de la misma manera: «No me arrepiento de nada».

«He visto cómo hace un rato has dicho que me hiciste el amor y me dijiste ‘coge la maleta y vete’. ¡Mentiroso!». La joven insistía: «Tú me lo pediste a mí. Aclárate tus ideas de farsante».

«Estoy flipando de verdad. Se siente tan mal con él mismo que quiere culparme a mí para sentirse mejor. Y eso me da mucha pena, porque es una persona vacía, que no tiene corazón», admitía, indignada. Sobre la relación de su ex con Sandra, espetaba: «Van a romper, estoy segura. Sé que tienen problemas». Minutos después confesaría su enorme decepción: «Él ha conseguido no ser nada para mí. Se lo inventa todo, se cree sus películas y el mejor Oscar debe ser para él».

Tras el tenso vis a vis ha entrado en escena Sandra, la soltera que conquistó el corazón de Tom. Y así se defendía: «Se me ha juzgado. Yo era una persona soltera. Estoy enamorada». Y desvelaba que Tom le había contado su noche de pasión con Melyssa: «Lo sé desde el momento que pasó. El me lo cuenta todo». Melyssa le preguntaba: «¿No te crea desconfianza?». La que entró en el concurso como soltera le respondía: «No, porque cada uno en las relaciones es de manera distinta».

Melyssa, a Sandra: «Estoy muy por encima de ti»

«Me dijiste que era una mala persona y que había entrado allí a romper parejas», le espetaba Sandra. Melyssa no se calló sus reproches: «No me comparo contigo porque estoy muy por encima de ti. En el momento en que tú ves que entro en esa casa desesperada… Eso es de ser mala persona. Nunca me acostaría con nadie en televisión porque tengo respeto a mis padres».

También lanzó varios reproches a su ex, quien le recordaba que lo que había pasado era porque «el corazón no decide». La joven le decía: «Llegas a una final donde veo que te acuestas con ella cuando sabes que me dolió en el alma. Y después me convences de que aquello no te había gustado nada y que querías volver conmigo. Yo me volví loca porque me estabas volviendo loca. No puedes jugar con una persona. Cierras la puerta y ya está».

Finalmente, Melyssa abandonaba el salón donde se encontraban. Tras despedirse únicamente de Sandra Barneda, hablaba a corazón abierto sobre su estado actual. «Cuando algo se va es porque viene algo mejor y a mí me ha venido algo mejor y tengo el corazón muy lleno».

Melyssa: «Tengo una nueva ilusión»

«Tengo una nueva ilusión y creo que el amor que hay entre los dos es puro y espero que sea para siempre», admitía. «Mi vida ha cambiado radicalmente y esto me ha ayudado a terminar con las malas energías». Atrás queda su historia de amor con Tom. Desea que sea feliz con su chica: «Son tal para cual y si quieren vivir su amor, genial. Lo he pasado muy mal porque en ese momento estaba muy enamorada, pero me he dado cuenta de que una persona que está enamorada no te hace eso».