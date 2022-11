«Te fuiste de la anterior hoguera pidiendo ver un cambio de actitud en Javi», ha arrancado diciendo Sandra Barneda a Claudia en la hoguera de ‘La isla de las tentaciones’. Allí, la joven ha podido ver imágenes de su novio dando rienda suelta a su sinceridad. El joven no logra integrarse del todo en la dinámica de la casa, ya que solo piensa en su novia: «Me cuesta estar aquí porque me acuerdo un montón de ganas de verla. Tengo muchas ganas de que esto pase ya». La influencer se ha derrumbado al ver las imágenes de su novio: “No entiendo. Yo me agobio porque no entiendo quién es esta persona, este no es el Javi del que yo me enamoré. No era así antes. Siento que le estoy apagando y a mí me duele mucho”.

Claudia quiere que Javi aproveche esta oportunidad para ser más independiente. Quiere que disfrute de la experiencia del concurso de Telecinco, aunque esté separado de ella, y que logre integrarse con sus compañeros y con las solteras, incluso poniéndose a prueba. Cuando llegaron al reality ambos eran conscientes de que él dependía mucho de ella, llegando a veces a hacerla sentir agobiada. Pero el joven, lejos de sentirse tentado por las solteras, no deja de pensar en Claudia: «Estar aquí me esta superando, me está rompiendo por dentro. Me quiero ir».

Claudia se plantea romper con Javi: «No puedo estar con una persona tirando siempre de ella»