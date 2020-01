8 "Ese chico no la va a querer como la quiero yo"

Mientras Fani y Rubén siguen adelante con su affaire, Christofer acumula una decepción tras otras. «Que una persona con la que has construido una familia y lo tire todo por la borda… es que todavía no me lo creo. Ese chico no la va a querer como la cuido yo, no la va a querer como la quiero yo. Se va a dar un golpe muy duro. El día de mañana se dará cuenta», ha asegurado.