3 Contra María Patiño

Más tarde, Kiko ha cargado duramente contra su compañera María Patiño: “Lecciones de ética no me vas a dar tú ni nadie”. Por encima de todo, ha defendido a su novia y ha confesado que no deseaba que esta interviniese más en televisión para que no fuera vapuleada. “Yo le quería decir a María Patiño que la veo muy segura cuando habla de las cosas de mi vida. El día que yo te hable a ti, se te va a hinchar menos la vena”, ha añadido Cristina.