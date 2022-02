Este jueves, al término de su emisión, los colaboradores de ‘Sálvame’ han desfilado por una improvisada alfombra roja para promocionar el retorno de ‘Pasión de Gavilanes’. Sin embargo, la ausencia de Kiko Matamoros llamaba la atención a todos los espectadores y Kiko Hernández, que sustituía a Jorge Javier Vázquez, explicaba el motivo de peso que le había hecho abandonar el programa de Telecinco.

Kiko Matamoros se ha visto obligado a abandonar ‘Sálvame’ este jueves debido a un problema de salud. En concreto, según explicaba Kiko Hernández, el colaborador se marchaba a casa para poder recuperarse después de tener unos dolores insoportables debido a un pinzamiento. Un motivo de peso por el que no ha podido desfilar junto a sus compañeros y perderse así el gran evento que había preparado el programa de Telecinco para promocionar el regreso de ‘Pasión de Gavilanes’.

De la misma forma, Kiko Hernández ponía en valor el gran esfuerzo que había hecho su compañero por aguantar hasta el final a pesar de los dolores e intentar disimularlo públicamente. Un contratiempo que llegaba horas después de que el colaborador de ‘Sálvame’ tuviera que reaccionar a la reciente mudanza de su hija Anita Matamoros. La joven se ha instalado en Majadahonda, en una casa donde creció de niña y que perteneció a sus padres. «Esa casa ahora mismo no sé en cuánto estará. El caso es que esa casa está embargada por Hacienda pero como hay un contencioso judicial que lo ha recurrido mi ex, pues hasta que no haya una sentencia firme no saldrá a subasta pública. Esa casa se estaba alquilando y con eso se pagaba la hipoteca, de la que deben de quedar menos de 100.000 euros por pagar», ha explicado Kiko Matamoros.

El padre de Diego Matamoros han indicado que todavía no una sentencia en primera instancia y que falta mucho para que haya una resolución. Eso sí, reconoce que no le importa lo más mínimo que su hija pequeña disfrute de esa casa, aunque hace hincapié en que le gustaría que sus demás hijos también disfrutasen de ese patrimonio. Este contratiempo en su salud llega unas semanas después de que el tertuliano conociera a su nieto Benji, el segundo hijo de Laura Matamoros.

El colaborador está pasando por una de las etapas más dulces de su vida y no podía evitar emocionarse en ‘Viva la vida’ al conocer que su nieto había llegado al mundo el mismo día en el que él cumplía años. Una feliz noticia que le ha hecho replantearse nuevamente ser padre junto a Marta López. Es ahora cuando se siente más preparado para estar al cuidado de un bebé y enseñarle todos sus conocimientos sobre la vida.

Marta López quiere esperar para ser madre

Sin embargo, parece que Marta López aún no está por la labor. A pesar de que le gustaría convertirse en madre junto a su chico, lo cierto es que quiere esperar un poco más para ese momento. En concreto, la modelo quiere esperar unos dos o tres años para ser madre y por ello el padre de Diego Matamoros está pensando en «congelar esperma». Y es que Kiko Matamoros tiene claro que quiere volver a ser padre, que nada le hace más ilusión. «Me gustaría que el día que yo no esté Marta tenga a su lado algo muy común para los dos, que sea más importante que algo material y que eso… Ves, me emociona. Y ya está, eso sí me gustaría. Pero bueno, yo tengo cinco hijos, quiero decirte…», declaró emocionado en el programa de las tardes de Telecinco.