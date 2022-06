Kiko Matamoros y Anuar Beno mantenían una estrecha amistad en ‘Supervivientes 2022’ y cerca estaban de convertirse en inseparables hasta que un enfrentamiento echó por tierra toda cordialidad y ha dejado paso a una guerra fría en la que cualquier excusa es buena para atacarse. En esta hostil situación, Kiko Matamoros ha destapado una de las grandes trampas pertrechadas en el programa de supervivencia y que ya tenía con la mosca detrás de la oreja a la organización. Se trata del sospechoso fuego que hace unas semanas Anuar prendió casi por arte de magia, lo que llevó a la cúpula del reality a sospechar que había hecho trampas para encender la hoguera. Él lo negó. Sus compañeros respaldaron su versión. Ahora esta historia se ha desmoronado y es que Kiko Matamoros, cabreado, ha decidido tirar de la manta y desvelar que trataron de engañar a la organización y que él también estaba involucrado, aunque no fuese el artífice del delito ni tampoco el único cómplice.

Todo comenzó cuando el colaborador de ‘Sálvame’ ha tenido un fuerte encontronazo con Yulen Pereira, porque el deportista echaba en cara a Nacho Palau que se comiese un coco por su cuenta: “Te han visto mareando un cocotero de estos. No se puede y me han dado la advertencia. Sois tremendos, sois la polla. No está Tania, no está Anuar. Te vas a comer el doble de arroz y además quieres comerte la piña más grande aprovechando que hay menos gente”, le recriminaba Yulen al ex de Miguel Bosé. Fue entonces cuando Kiko Matamoros ha querido entrar a defender a su amigo y dejar claro que todos en ‘Supervivientes’ se han saltado de una u otra formas las normas para poder hacer su estancia más llevadera: «No me hagas hablar que aquí todos hemos hecho algo. ¿Qué pasó con el fuego? ¡Suéltalo!”, le retó.

Kiko Matamoros le allanó el terreno a Yulen para que este confesase lo que sabía sobre el caso del fuego misterioso, pero este no picó el anzuelo, lo que obligó al colaborador a ser él mismo quien tirase de la manta y evidenciar que nadie está libre de pecado: “Soy el primero que dice que colaboró en la mentira del fuego. Yo fui el primero en saber cómo se había hecho y tú el segundo. Porque vi los trozos del insecticida y los cogí con esta mano y los tiré al fuego sin que me viera la cámara”, confesaba su trampa Kiko Matamoros, dejando a Yulen como cómplice de su fechoría y reconociendo que Anuar había hecho fuego de manera prohibida en ‘Supervivientes’: “Se hizo con el antimosquitos, lo viste y luego yo eché cosas cuando las cámaras no miraban. Luego dijimos que si nos pillaban, todos cómplices”, continúa desvelando Kiko Matamoros, que ahora deberá aceptar las consecuencias de sus trampas, al igual que sus compañeros, lo que dificultará aún más su estancia en la isla.