Este lunes, Kiko Matamoros ha acudido al plató de ‘Sálvame‘, fiel a la convocatoria. Allí se ha enfrentado a la noticia de que alguien de su entorno podría tener la intención de boicotear su boda con Marta López. En principio, el colaborador no se ha tomado a mal saber que a la redacción del programa ha llegado una información muy comprometida a la redacción con la que intentan frenar su gran día con Marta. Sin embargo, poco después del arranque del programa ha empezado a encontrarse mal. «No me encuentro bien, estoy jodido», le ha dicho a Adela González, con la mano posada sobre la zona del estómago, haciendo un gesto de dolor. Su compañera Gema López bromeaba: «Pareces el caballero de la mano en el pecho». Este continuaba hablando de su malestar: «Voy a hablar con el director porque no estoy bien», ha concluido. Acto seguido, ha abandonado el plató.

Según ha revelado el programa, la persona que estaría intentando estropear su boda con Marta quiere arrebatarle el lugar donde iba a tener lugar el convite: los exclusivos salones del hotel Ritz, en Madrid. Esta persona incluso se habría puesto en contacto con el obispado para evitar que la Basílica de San Miguel, en la capital, pueda ser el escenario donde se case la pareja. Este enemigo del colaborador denuncia que «no han hecho el curso prematrimonial y cuestiona que quizá no se hayan hecho todos los sacramentos», tal y como asegura Omar Suárez. Además, esta persona también sería conocedora del vestido que luciría su novia el próximo 2 de junio y querría filtrarlo a la prensa. Matamoros ha aclarado que él está tranquilo y que, de momento, su novia no es conocedora de esta noticia: «Está haciendo sus cosas y no está viendo el programa», ha dicho el colaborador de televisión.

Ha sido poco después de hacer estas declaraciones cuando ha empezado a notar molestias que lo han llevado a manifestar en directo que no se sentía al 100%. Por eso, se ha puesto en pie para explicar que iba a hablar con los directores del programa para poder irse a casa antes de tiempo.

Este no es el único contratiempo que sufre Kiko Matamoros en un directo. La última vez que sufrió un percance en un plató de televisión fue el pasado 19 de noviembre. Ese día, durante la emisión del ‘Mediafest Night Fever’ se atrevió a vestirse de ‘Drag Queen’ y se subió a unas espectaculares plataformas. También sufrió una aparatosa caída cuando ya se retiraba del plató.

En junio de 2021, Kiko Matamoros también abandonaba el plató de ‘Sálvame’ tras sufrir una subida de tensión. Entonces, el colaborador desaparecía de la escena sin previo aviso. «Matamoros ha tenido una subida de tensión, han venido los servicios médicos a atenderle. Han visto que no le bajaba, ha estado descansando fuera. Está bien, me acaba de escribir y me ha dicho que se iba para casa», señalaba Carlota Corredera, quien poco antes se había enfrentado a él en directo. Esto hizo que la entonces presentadora del espacio aclarase que a pesar de sus rifirrafes le deseaba lo mejor: «Lo primero y lo más fundamental es que yo puedo tener todas las diferencias con él pero la salud es lo primero y ojalá te recuperes pronto para seguir peleándome contigo en plató«. Después de sentirse indispuesto por su subida de tensión, Matamoros tuvo que ser atendido por el equipo médico de Telecinco. En esta ocasión desconocemos si tras su marcha ha acudido a los servicios sanitarios de Mediaset o si ha decidido regresar directamente a casa.