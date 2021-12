Kiko Hernández lleva 20 años trabajando en televisión. Y en breve dará el salto al teatro. Un sector en el que nunca antes le habíamos visto. El madrileño no se conforma con el éxito que ha obtenido en la pequeña pantalla y se embarca ahora en una aventura que lo tiene muy ilusionado y en la que lleva meses involucrado. El pasado miércoles compartía con sus compañeros la fecha de estreno de su función de teatro en ‘Sálvame‘. Será el viernes 11 de febrero cuando debute como actor en la sala José María Rodero de Torrejón de Ardoz (Madrid).

El colaborador ha hecho público que se estrena como intérprete en los escenarios. Se trata de una andadura profesional que inicia lejos de la televisión: «Me estreno con una canción», ha revelado a sus colegas de programa.

Carlota Corredera le ha dicho que irá a verlo al teatro. La de Vigo no piensa perderse su actuación sobre las tablas, pero su propuesta no le ha hecho demasiada gracia a Kiko. «No hace falta», le ha respondido entre risas. Lo cierto es que el colaborador está nervioso ante su primera incursión en las artes escénica. Dentro de apenas dos meses demostrará ante el gran público sus dotes para meterse en un rol. Tal es la expectación que no quedan entradas disponibles para ver la función. «Está todo vendido ya», ha desvelado.

Se trata de la obra «Distinto«, en la que compartirá cartel con los actores Eva Marciel, Ángel Burgos y Fran Antón. En la web de Planeta Fama Producciones, empresa promotora de este montaje, -coproducido por Porrona Producciones y Grupo Marquina Producciones- se puede leer un adelanto del argumento. Kiko se mete en la piel de Alejandro, «un triunfador», que «ha conseguido todo lo que cualquier persona con 43 años pueda desear». Según reza el sitio, su personaje «es el productor más importante del país, todo el mundo aspira a trabajar o colaborar con él, es aclamado, aplaudido y hasta deseado. En lo personal su triunfo no ha sido menor, está casado con una mujer maravillosa de la que está profundamente enamorado, sigue teniendo los mismos amigos desde la infancia y hasta de su suegro, un exmilitar de altísima graduación, ha conseguido el respeto, admiración y cariño. Nada puede romper un mundo tan perfecto».

Kiko «se está dejando la piel» en los ensayos, ha destacado el autor a SEMANA

Hasta la fecha, los ensayos de esta obra teatral se están llevando a cabo en el teatro Marquina de Madrid. Según ha revelado en exclusiva a SEMANA el autor de la obra, Juan Andrés Arraque, Kiko Hernández se está esforzando al máximo para dar la talla como actor. Está recibiendo clases de doblaje y hace enormes esfuerzos en el terreno personal para lograr compatibilizar su trabajo en televisión con los ensayos y la vida familiar: «Tiene muchas ganas. Se está esforzando. Se está dejando la piel y es un tío muy muy muy responsable. La gente no lo conoce de verdad. Es un tío muy trabajador».

Araque Pérez escribió el guion de la obra ‘Distinto’ y pensó en Kiko Hernández de inmediato para que fuera el protaginista.Asegura que encaja perfectamente con el personaje y que una vez que Hernández leyó el libreto quedó encantado. A partir de ahí, empezaron a trabajar juntos en un sueño que está a punto de convertirse en realidad.

Un año marcado por la muerte de dos grandes amigas de Kiko: Mila Ximénez y Begoña Sierra

Este nuevo proyecto profesional supondrá un gran aliciente para el colaborador de ‘Sálvame’, quien ha perdido a dos de sus mejores amigas en menos de 12 meses. A la muerte de Mila Ximénez, fallecida el pasado 23 de junio tras un año de lucha contra el cáncer de pulmón que padecía, se sumaba, poco después, el de otra gran amiga. Begoña Sierra, dueña del Bingo Las Vegas, perdía la vida el pasado 4 de octubre. Esta mujer de perfil bajo -y una desconocida para muchos espectadores de televisión- era una de las personas más unidas a Hernández.

Este, desolado, le dedicaba unas emotivas palabras al conocer la noticia de su marcha. «Hasta siempre amiga…cuídate mucho y buen viaje«, escribía en sus redes sociales. Destacaba que hay días «que no significan nada» y momentos «que lo significan todo». Kiko y Begoña mantenían tan buena relación con Begoña Sierra que ella le acompañó durante el nacimiento de sus hijas. La tristeza que le supuso el duelo fue tan grande que se tomó varias semanas de descanso en las que permaneció alejado de los focos para poder recuperar el ánimo.