‘Sálvame’ revela el ránking de los más listos y los dos ‘Kikos’ encabezan la lista de los más brillantes. Estos son los resultados del test de inteligencia.

Esta semana, dos colaboradores de ‘Sálvame’ se han sometido a sendos tests de inteligencia durante la emisión del programa. Los elegidos para poner a prueba sus capacidades han sido Antonio Montero y Kiko Jiménez. El reportero lograba un más que digno 121 en el examen, mientras que el andaluz conseguía apenas un 104. Según los especialistas en la materia, ambos se encuentran en la media. El 50% de la población tiene un coeficiente intelectual de entre 85 y 115. Sin embargo, el programa cuenta con auténticos cerebritos. Varios profesionales del ‘staff’ tienen un coeficiente por encima de 130, lo que se considera algo excepcional. Entre ellos, Kiko Matamoros y Kiko Hernández. ¿Cuál de ellos es el más inteligente? Te lo contamos…

Kiko Matamoros y Kiko Hernández, verdaderos superdotados

En el ránking de listos del espacio, los ‘Kikos’ encabezan la lista de inteligentes. Mientras Matamoros tiene un coeficiente intelectual de 130, su compañero tiene un 133. Por solo tres puntos podría decirse que Kiko Hernández es más listo que su colega. En ambos casos hablamos de coeficientes que superan con creces la media, por lo que sus capacidades se consideran brillantes. Teniendo en cuenta que a partir de 130 puntos se puede hablar de superdotación intelectual, no es descabellado afirmar que los dos son unos fuera de serie… Al menos en lo relativo a capacidades. Y es que solo dos de cada 100 personas obtienen estos resultados.

Lo cierto es que el listón está muy alto. La plantilla de colaboradores del programa puede presumir de tener una inteligencia bastante superior a lo normal… Quizás esto explique el cabreo que se ha pillado Kiko Jiménez al conocer el resultado de su test. «No es que me moleste. Lo que me mosquea es que haya otros compañeros que casi no saben ni leer y tengan un 109. He visto a Belén Esteban leer el cue 1.000 veces y se traba… No es por ofender, pero me extraña que Belén Esteban saque una nota de 109», se quejaba. Su 104 es el más bajo de ‘Sálvame’ y lo sitúa en el último del ránking, junto a Raquel Bollo. Mal perder para un colaborador que lleva poca trayectoria en el formato y que se enfrenta a una competencia feroz.

Mila Ximénez, una de las mentes más brillantes de ‘Sálvame’

«Belén lee muchísimos libros», ha recordado Kiko Hernández. «¿Me has visto escribir? En la curva de la vida cómo escribo y cómo relato todo… Las pruebas las considero muy complicadas. Me sentí muy cómodo, me vi bastante bien, pero hay una prueba en la que tienes que recordar un montón de ciudades y un montón de cosas», volvía a quejarse el novio de Sofía Suescun, picado con unos resultados que no han sido de su agrado.

«Se refiere a la memoria verbal que para muchos es la más difícil. Otros puede repetir ese texto con bastante facilidad», matizaba la profesional encargada de hacer el test. Por su parte, María Patiño explicaba: «Conozco gente sin cultura con una inteligencia natural que por puro instinto han sabido como triunfar en la vida».

Es probable que Kiko Jiménez desease estar a la altura de sus tocayos… Aunque la verdad es que Kiko y Matamoros no son los únicos que ganan en sagacidad en ‘Sálvame’. Otros colaboradores, como la recientemente fallecida Mila Ximénez, con un CI de 131, o Alonso Caparrós (CI de 131) también han sacado ‘matrícula de honor’ cuando se han sometido al temido test de inteligencia del programa. Cabe recordar que una puntuación de CI igual o superior a 130 corresponde a un 2,1% de la población, a la que se considera «muy dotada». Pero aún hay cabecitas más privilegiadas: el resultado más elevado de todos lo ha conseguido Jimmy Jiménez Arnau, con un aplastante 136 de coeficiente intelectual. No cabe duda de que ‘Sálvame’ es un programa de gente carismática: también andan sobrados de superdotados.

A continuación te detallamos los resultados de los colaboradores de ‘Sálvame’ que se han sometido al test de inteligencia hasta la fecha. ¡Todos salen muy bien parados!

COEFICIENTE INTELECTUAL EN TORNO A 100 (NIVEL PROMEDIO):

Kiko Jiménez: 104

104 Raquel Bollo : 104

: 104 Rosa Benito: 106

106 Belén Esteban: 109

COEFICIENTE INTELECTUAL SUPERIOR A 110 (INTELIGENCIA POR ENCIMA DE LA MEDIA):

Carmen Borrego: 111

111 Rafa Mora: 115

115 Lydia Lozano: 118

118 Terelu Campos: 119

119 Antonio Montero : 121

: 121 Chelo García Cortés: 126

126 Laura Fa: 127

COEFICIENTE INTELECTUAL SUPERIOR A 130 (ALTAS CAPACIDADES):