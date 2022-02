Kenny ha abandonado ‘Secret Story’. El concursante ha hecho poco ruido en su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra y pese a ser la casa más vigilada de España y sobre la que hay más ojos puestos, lo cierto es que ha pasado sin pena ni gloria, y es que su atención está fuera de la convivencia y poco le interesa la vida dentro del concurso. Algo que no solo ha molestado mucho a la audiencia tras presenciar constantes quejas del joven, que amenaza una y otra vez con irse y abandonar el concurso. También a Toñi Moreno, que este domingo se lo puso en bandeja para que al final tome la decisión y deje de ocupar un puesto que a otra persona le haría ilusión y le cambiaría la vida por completo. Un reproche en directo de la presentadora que hizo mella en Kenny, que tras meditarlo con sus compañeros al final ha tomado la drástica decisión de hacer las maletas y regresar a la vida que había dejado en stand by.

Y es que Kenny no solo no quería estar en ‘Secret Story’, sino que además tenía en mente que fuera de la casa había cosas más importantes que le mantenían en vilo. Por un lado estaba su madre, a quien desea ayudar y la preocupación por saber si está bien le ha provocado algún que otro bajón anímico. También una pareja que tenía en el exterior y que al aventurarse a entrar en el reality decidió dejar aparcada. Un runrún que no le ha dejado disfrutar de la experiencia y que le ha obligado ahora a abandonar el concurso sin esperar a la resolución del público, dado que Kenny estaba nominado y bien podría haberse convertido en el cuarto expulsado del programa el próximo miércoles, dejando ahora que sea otro compañero de vivencias quien se enfrente a la decisión de la audiencia.

El cabreo de Toñi Moreno era mayúsculo: “Si quiere irse que se vaya, aquí no obligamos a estar a nadie”, zanjaba la presentadora durante el programa de este domingo, mostrando su desilusión con Kenny al ver que no ha disfrutado de la oportunidad que el programa le había brindado y dejando además claro que, a su parecer, ‘Secret Story’ no notará demasiado su ausencia: “Te agradezco que te vayas, porque como fan de este concurso me gusta ver concursantes que lo viven y lo dan todo. No te conozco, porque no te he visto”, decía con dureza Toñi Moreno tras oír el enésimo intento de Kenny de abandonar ‘Secret Story’, animándole a que tome la decisión de una vez y deje hueco a la entrada de un nuevo concursante que dé más juego a la convivencia y ayude a reflotar los bajos datos de audiencia del espacio estrella de Mediaset.

“Para mí estar en esta casa ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. He vivido el concurso a tope, las pruebas, con mis compañeros… todo ha sido increíble. El día de mi nominación sonreí y entendí muchas cosas. Me supera el hecho de no estar haciendo nada por mi madre”, trataba de explicarse Kenny al público y a la propia Toñi Moreno, que no le dio demasiada tregua, recordándole que ya sabía que al aceptar ocupar un puesto en ‘Secret story’ ya sabía que iba a estar alejado de sus seres queridos y que en cualquier momento que sucediese algo, serían informados cuanto antes para tranquilizarles. “Has perdido una oportunidad tan bonita de llevar el premio a tu casa”, continuaba reprochándole la presentadora al concursante cubano, que finalmente le sentenció: “Kenny, estos días has repetido muchas veces que quieres abandonar. No queremos que estés a disgusto, ni concursantes que no están aprovechando la oportunidad. Si tú no estás a gusto y estás todo el día durmiendo, puedes irte libremente”, le dejaba la puerta abierta Toñi Moreno.

Más empáticos han sido el resto de los concursantes de ‘Secret Story’ con Kenny, que se han mostrado rotos al saber que su última decisión era hacer la maleta y salir de la casa para retomar su vida en el punto en el que lo había dejado. Sus amigos ya apuntaban que en los últimos días su estancia era algo pobre y es que participaba poco en la convivencia y pasaba las horas muertas tumbado en la cama. Él se escuda en que no está disfrutando la experiencia como se lo merece: “Siento que aquí estoy perdiendo mi esencia, estoy viviendo aquí dentro, pero con la cabeza fuera. Tengo ganas de estar en mi casa”. Y así ha hecho.

Te interesará saber...