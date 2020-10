La abogada ha vuelto con muchas ganas y no ha dudado en comentar todos y cada uno de los temas que estaban sobre la mesa. «Para que luego digan que no hablo», bromeaba.

El pasado sábado 5 de septiembre, Emma García regresaba a ‘Viva la vida’ tras finalizar sus merecidas vacaciones. La presentadora recogía el testigo de Toñi Moreno y volvía por la puerta grande, con una de las entrevistas en televisión más esperadas. Karelys Rodríguez se sentaba en el espacio de Telecinco y se abría en canal sobre su relación con Cayetano Rivera (una relación que desveló SEMANA a finales del pasado año y que se convirtió en una de las noticias de 2019). Tras fichar como colaboradora, la ausencia de la abogada durante las tres últimas semanas ha estado en boca de todos. Hasta ahora.

Karelys Rodríguez ha regresado este fin de semana a su puesto de trabajo como colaboradora de ‘Viva la vida’ tras poner fin a sus infinitas vacaciones. Horas antes de sentarse en el sofá del programa de Telecinco, la abogada se ponía a punto para hacer una reaparición a lo grande y acudía a una conocida peluquería en Madrid.

Unos segundos después de que los colaboradores comentaran brevemente las novedades sobre el caso Mainat, un suceso que mantiene a la audiencia en vilo, Karelys tomaba la palabra para dar su opinión. Sin embargo, Emma García le sorprendía y no dudada en bromear: «¿Dónde has estado? ¡Hasta mi profesora de inglés me ha preguntado por ti!». Ante esto, la abogada ha asegurado que no ha entendido el revuelo puesto que tenía ya pactadas sus vacaciones. «Tenía mis días planeados con mis amigas y me lo he pasado muy bien», comentaba y también hacía hincapié en que también ha aprovechado el tiempo para estudiar. La canaria ha vuelto con muchas ganas y no ha dudado en comentar todos y cada uno de los temas que estaban sobre la mesa. «Para que luego digan que no hablo«, bromeaba.

Lo cierto es que desde el último día que pisó el plató de ‘Viva la vida’, Karelys Rodríguez ha aprovechado el tiempo al máximo y se lo ha pasado en grande en su viaje a Grecia. La canaria ha disfrutado del verano ajena a cualquier polémica. Cuando la situación lo permitió, la amiga de Cayetano Rivera hacía las maletas y ponía rumbo a Mallorca e Ibiza para disfrutar de los lugares más exclusivos. Su última escapada de estas vacaciones ha sido ya bien entrados en septiembre. En concreto, la abogada ha recorrido los lugares más emblemáticos de Grecia y ha paseado sus looks por Mykonos. Un viaje que contó con todo lujo de detalles puesto que no dudó en alojarse en uno de los hoteles más exclusivos de la zona con unas vistas increíbles que han servido de escenario para algunas de las imágenes que ha compartido a través de las redes sociales.

Así habló Karelys de su relación con Cayetano

Mientras que Eva González recibía un prestigioso premio, Karelys Rodríguez se sentaba con Emma García y confesaba haber estado enamorada de Cayetano Rivera. A pesar de no entrar en muchos detalles, la abogada dejaba claro que al conceder esta entrevista estaba pensando en ella y en ningún momento quiso hablar sobre la presentadora andaluza. «No quiero hablar de terceras personas«, incide.

«El error que he cometido es enamorarme. Se me puso una etiqueta que no correspondía con la realidad. Yo no tenía que dar explicaciones a nadie. Me siento culpable en el sentido que no me he valorado a mí misma. No he tenido amor propio en ese aspecto. Ya bastante molesto era para mí toda la historia como para terminar siendo la mala de la película», se sinceraba y explicaba que había conocido al diestro hace ocho años.

Sobre la portada de SEMANA, Rodríguez afirma que sabía que iban a publicar las imágenes porque se lo comunicó el torero. «Desde que salen esas fotos a día de hoy he estado en una montaña rusa de emociones. Me dio pánico, pero una vez pasa eso también me siento aliviada», admite y reconocía que las imágenes supusieron un punto de inflexión en la relación.