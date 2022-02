Es habitual que se aborde la política en la tertulia de ‘El hormiguero’, y entre sus colaboradores se encuentra Juan del Val. Por ello, tras la polémica generada entorno al Partido Popular, el marido de Nuria Roca ha dado su opinión al respecto. Fue el jueves 24 de febrero cuando Juan iniciaba la conversación afirmando que «en el aspecto humano, ver a las ratas abandonando el barco me produce bastante inquietud«.

En este aspecto, el escritor de ‘Valparaíso’ ha querido decir que él cree que el honor en política no existe, añadiendo que «creo que hay gente que puede estar en contra de la política de Pablo Casado o de Teodoro García Egea, y muchos lo han manifestado hace un mes. Pero en las últimas horas, salir corriendo todo el mundo… ¡yo no quiero que esa gente me gobierne!«. A esto, el colaborador ha añadido que «independientemente de estar de acuerdo con él o no, el único que ha demostrado lealtad es Montesinos, el único que tiene un código de honor de todos ellos».

Cristina Pardo: «Han debido existir reuniones en muy malos términos»

Ante las palabras de Juan del Val, fue Cristina Pardo quien intervino, diciendo que «Tampoco sabemos qué ha pasado verdaderamente ahí estos últimos días. Ahí han debido de existir reuniones en muy malos términos hasta que han abandonado el barco«, a lo que del Val ha respondido que «Que estaban enfadados con Casado y Egea era una evidencia, pero, sin embargo, estaba todo el mundo callado. Por eso es por lo que creo que no existe el honor en política«.

Ante la pregunta de Tamara Falcó, que preguntó si estas personas deberían haberse callado siempre, el escritor ha respondido que «tenían que haber hablado hace un mes, no cuando Casado ya tenía un pie fuera. Han aguantado callados hasta que se han tenido que ir al barco ganador. Estoy hablando de un aspecto humano, ojo, no político, en donde estaban enfadadísimos con ellos. Se tenían que haber pronunciado antes y no a 10 minutos de ver caer a Casado«.

