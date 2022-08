José Ortega Cano está en el ojo del huracán mediático desde que su mujer, Ana María Aldón, pusiese sobre el tapete informativo que en su matrimonio las cosas no están bien. La diseñadora no quiere hablar claro, pero no niega ya la crisis conyugal que amenaza la estabilidad de su vínculo, el cual ahora tan solo está reforzado por el hijo que tienen en común. Después de semanas de silencio, tratando de desviar la atención, Ana María Aldón regresaba a la televisión para ocupar una silla de colaboradora en ‘Ya es verano’, programa de fin de semana de Telecinco que sustituye a su anterior programa, ‘Viva la Vida’. Ahora que la mujer del torero ha encontrado un nuevo espacio en el que explayarse a hablar sobre su delicado momento sentimental, su marido ha encontrado su propio espacio en la cadena rival, Antena 3. Y es que José Ortega Cano ha protagonizado el fichaje sorpresa de la temporada.

El torero ha querido dar un giro inesperado en su historia pública y mientras que todo su mundo parece girar en torno a Telecinco, donde trabaja su familia y donde se desgrana su vida sentimental día a día, ahora él se va a la competencia para emprender un nuevo proyecto con el que se siente más cómodo que con el desempeñado en Mediaset. Su papel en Antena 3 no tendrá nada que ver con cuestiones derivadas de su crisis matrimonial, ni para hacer frente a las revelaciones que realiza Rocío Carrasco en su serie documental. La propuesta que ha aceptado José Ortega Cano para trabajar al servicio de Antena 3 tiene como contexto su trayectoria profesional como torero y es que será el encargado de retransmitir los encierros de San Sebastián de los Reyes que se emiten en directo cada año en Antena 3.

El trabajo de José Ortega Cano será ir narrando lo que suceda en cada tramo del encierro, aportando información valiosa desde su experiencia como torero. Una oportunidad de mostrarse de nuevo al mundo en un perfil que dista mucho del que lleva desarrollando los últimos meses, ahora amargos por tener que convivir con problemas en su casa, los cuales están siendo aireados por los platós de televisión y en las redacciones por su mujer, Ana María Aldón, la hija de esta, Gema Aldón, y su propia hija, Gloria Camila Ortega. Pero se une esto al hecho de que Rocío Carrasco le esté poniendo contra las cuerdas con regularidad con sus revelaciones en su serie documental.

Vídeo: Europa Press

Un calvario personal que le hace perder los nervios con los reporteros, protagonizando enfrentamientos muy tensos. Ahora José Ortega Cano podrá enfocar su atención en un trabajo que le hace especial ilusión y que le ayudará a distraerle de tanta tensión mediática.