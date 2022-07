El último programa de ‘Viva la vida’ nos deja la aparición estelar de José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego. El joven, que trabaja en el departamento de producción del espacio de Telecinco, se ha puesto delante de las cámaras, eso sí, de incógnito. Gran aficionado al mundo del motor, ha sido el encargado de entrar en el plató en moto llevando a su compañera, la periodista María Verdoy.

El anecdótico momento se ha producido este domingo, 24 de julio, cuando en el espacio de Mediaset han hablado de Rosalía y su ‘Motomami’. Por este motivo ha ejercido de piloto. Emma García ha recibido a su compañero con sorpresa, pero no ha desvelado que se trataba del hijo de Carmen Borrego. Siempre discreto, es la primera ocasión en la que recordamos se pone ante los focos de la televisión. Fue el pasado mes de mayo cuando el joven, de 32 años, se convirtió en protagonista de la crónica social debido a su sonada boda. Un enlace que reunió a la familia Campos casi al completo.

José María Almoguera, protagonista inesperado del final de ‘Viva la vida’

El programa que conduce Emma García concluye su andadura televisiva después de cinco años en antena. Se sabía que el único nieto varón de María Teresa Campos trabajaba en ‘Viva la vida’, pero no le habíamos visto en ningún momento en el plató. Así que durante este última emisión se ha convertido en protagonista inesperado. Su tía, Terelu, se despidió de forma emotiva de un equipo del que lleva formando parte los últimos tres años y dedicó unas cálidas palabras a su conductora. «Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Lo mejor es que me ha encantado conocerte. Yo no te conocía. Me ha encantando conocerte como te he conocido a ti», le decía.

Emma García se ha mostrado agradecida de haber podido estar los últimos cuatro años al frente del espacio. «Ojalá hayamos podido darles un poquito de cariño a ese público. A partir de ahora pueden pasar y van a pasar tantas cosas… Esa es la vida televisiva», afirmaba emocionada. Añadía que el mundo de la televisión se basaba en «aprender continuamente. Es verdad que se cierra una etapa, pero estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Lo que no quita que nos emocione».

Según ha podido saber SEMANA, la presentadora comenzará el próximo curso a preparar un nuevo proyecto, también en Mediaset. A partir del 30 de julio, ‘Viva la vida’ se sustituirá por ‘Ya es verano’, un espacio producido por ‘Unicorn Content’, productora de ‘El programa de Ana Rosa‘ y ‘Ya es mediodía‘. Frank Blanco, Marta González y Verónica Dulanto estarán al frente de este nuevo magacín como presentadores.