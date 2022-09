El próximo lunes 19 de septiembre, Jorge Javier Vázquez regresará al trabajo y retomará su labor como presentador de ‘Sálvame’. Ante su inminente vuelta a Telecinco, el presentador ha intervenido en el programa para hablar con sus compañeros de su intenso verano, ya que ha estado de vacaciones en Perú, Botswana y ahora en Sudáfrica. Desde Johannesburgo ha adelantado también que a su vuelta dará una primicia: «El lunes voy a dar una noticia que es muy importante para mí me ha costado mucho. Hasta ahora creía que no estaba preparado, pero ahora me he dado cuenta de que lo estoy».

Emocionado, Jorge Javier ha confesado entre lágrimas: «He pasado uno de los años más complicados de mi vida… Fíjate si he cambiado que tengo muchísimas ganas de daros un abrazo a cada uno». Detrás de sus prolongadas vacaciones hay motivos personales, una búsqueda hacia su interior: «He necesitado irme un mes y medio para reencontrarme, tocar pie y volver a ser un poco como hace un año… No sabía que se podía vivir con tanto dolor, con tan pocas ganas…

«No se puede esconder el dolor bajo tierra», explica Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’

«Es un proceso que me ha durado muchísimo tiempo. Todo empieza por algo y ese algo desencadena todo lo que ha sucedido durante este año, para bien, aunque ha sido un camino en el que ha habido de todo», continuaba. Te puedes ir a 30 kilómetros de tu casa, o a 3.000… El dolor, como no te enfrentes a él va a viajar contigo. No se puede esconder debajo de la tierra. La solución pasa por no evitar el dolor y mirarlo cara a cara y contar con ayuda profesional».

En su intervención en directo desde el continente africano, Jorge Javier ha contado que participará en un acto en contra de la fiesta taurina: «Soy muy tímido y me invitan a muchos sitios y no voy porque me cuesta enfrentarme a cosas fuera de un plató de televisión… Me han llamado para participar en una manifestación en Las Ventas en Madrid y quieren que al final de la manifestación esté yo contra la tauromaquia. Estar en contacto con el mundo animal me ha servido para valorarlo. Nuestra relación con el mundo animal ha cambiado y si no nos damos cuenta de eso tenemos un problema importantísimo».

Jorge Javier, contra la tradición taurina: «Soy antitaurino convencido»

«Los animales matan por instinto, para alimentarse. Nosotros no podemos matar por placer. Hay muchísima gente en España que clama por esto. Soy español, soy catalán, soy madrileño. Soy totalmente antitaurino convencido. Como español me siento abochornado de vídeos que he visto en las redes», añadía.