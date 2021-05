La colaboradora ha revelado cómo fue la noche de fiesta más loca vivida junto al presentador.

Que Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban han enterrado definitivamente el hacha de guerra ya es un hecho irrefutable. Ya ha pasado casi un año desde que el presentador y la colaboradora protagonizaran un sonadísimo rifirrafe ante las cámaras de ‘Sábado Deluxe’. Aquello abrió una brecha entre ellos que ha costado volver a unir. Hasta hace muy poco la tensión era evidente entre ellos. Pero ahora el mal rollo ha quedado atrás y vuelve a reinar la paz y la armonía. Al menos, eso parece…

Prueba de ello es la anécdota que han compartido ante las cámaras de Telecinco. Durante la emisión del programa, los colaboradores hablaban sobre los mensajes negacionistas de Miguel Bosé en referencia a la pandemia del coronavirus. En un momento del debate, Jorge Javier Vázquez recordaba: a su compañera: «La OHM era una discoteca buenísima, ¿te acuerdas?». Lydia Lozano le respondía: «¡Es verdad! Madre mía, eso sí que era un garito». «En Callao», recordaba Vázquez.

«¡Ah!, sí, fui una noche contigo, que acabé como Las Grecas. ¿Te acuerdas?», admitía la ‘princesa del pueblo’ una vez que cayó en la cuenta. «Con Belén Rodríguez, que fuimos a un palco…», añadía Belén ante las carcajadas del catalán. Lo cierto es que lo que provocaba las risas de Jorge Javier es que no estaban hablando de la misma noche de juerga. El de Badalona daba por terminada la anécdota sin revelar nuevos detalles sobre su fiesta loca con las dos ‘Belenes’ más conocidas de Mediaset.

Este lunes reinaba el buen rollo entre Jorge Javier y Belén Esteban, pero no hace mucho la relación seguía siendo tirante. El pasado febrero, sin ir más lejos, la de Paracuellos del Jarama abandonaba el plató de ‘Sálvame‘ llorando tras unos comentarios de su compañero.

La colaboradora le recriminaba haber mostrado en público unas fotos suyas: «Yo no me cachondeo de fotos suyas ni se las enseño a nadie, sinceramente», se quejaba. «Yo de ti no hago coñas y también me mandan fotos. Te las puedo enseñar a ti, pero no se las enseñaría a mis compañeros», insistía. El presentador le respondía tajante: «Esto si a ti te molesta yo no lo vuelvo a hacer. Y en son de paz le pedía perdón: «Y pido disculpas. Me sabe mal que te quedes así».

Belén seguía mostrándose indignada, y esto hizo estallar a su colega: «Te voy a decir algo. Me parece mucho peor esto que has dicho. Ahora que es una idiotez… que tú has dicho que nadie sabía a lo que te referías. Que me lo acaban de pasar y que se lo enseño a Kiko y ahora que tú salgas diciendo que tienes fotografías mías me da cuenta del nivel de persona que eres. Porque yo eso jamás te lo hubiera dicho a ti. Te estoy diciendo de manera clara ‘perdón’ y no eres capaz de aceptar la disculpa. ¿Y encima dices que tienes fotografías? Mira, tía… ¡Paso! Ahora sí que yo digo que paso y que me has demostrado cómo eres. No tengo nada más que decir de este asunto. ¡Me vas a decir ahora que tienes fotos mías avergonzándome! Lo has dicho… O sea, que de mí puedes decir lo que te salga de las narices. ¡Ese tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona eres! Por si acaso me faltaba conocerlo». Así acabó el último encontronazo entre Belén y Jorge Javier, quienes han dejado constancia de que sus diferencias han quedado atrás de una vez por todas.