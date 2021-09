«No me gusta mucha de la gente con la que te estás rodeando últimamente», le ha reprochado el presentador al colaborador de ‘Sálvame’.

Con el inicio del curso televisivo, Jorge Javier Vázquez ha regresado más relajado que nunca de sus vacaciones y se ha sentado en ‘Viernes deluxe’ para hacer un análisis sobre la crisis por la que está pasando ‘Sálvame’ en los últimos meses. En su regreso a su cortijo, el presentador se ha visto las caras con Kiko Matamoros, con el que se ha mostrado muy crítico y al que ha acusado de tener una «pataleta». El de Badalona insiste en no entender qué le ocurre al colaborador del programa y hace hincapié en que no le gusta la actitud que este está teniendo con Carlota Corredera.

Feliz por volver a su programa, Jorge Javier Vázquez quería dejar claro que, a pesar del bache por el que está pasando en términos de audiencias, ‘Sálvame’ está más vivo que nunca. En su charla con María Patiño, el presentador admite no entender la actitud que está teniendo Kiko Matamoros desde que se emitiera el documental de Rocío Carrasco y asegura que a lo largo de los últimos meses «han sobrado muchas opiniones«. No contento con esto, el colaborador de ‘Sálvame’ protagonizaba un tenso cara a cara con el de Badalona y reconocía que no se sentía querido por La Fábrica de la Tele. Para este, la aparición de Makoke en ‘La última cena’ supuso un gran punto de inflexión que provocó que se replanteara su continuidad en el programa de las tardes de Telecinco.

Kiko Matamoros ha incidido en que se ha sentido señalado por no estar del lado de Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez no dudaba en recordarle que no solo le ha pasado a él, sino también a todos los que se han posicionado junto a la hija de Rocío Jurado. «Esta guerra la hemos perdido todos», comentaba el presentador. «Hemos jugado de forma torpe todos, han sobrado muchas opiniones, pero han faltado otras. La gestión que hemos hecho de su testimonio ha sido un error«, rebatía el también colaborador de ‘Viva la vida’.

Siguiendo la estela de la conversación, Jorge Javier Vázquez ha hecho un profundo análisis con el que reconoce que el documental le ha venido grande a todo el mundo de la cadena: «Cuando ella lo hizo, jamás pensó que iba a tener tanta repercusión. Todo el entramado era desconocido y nos ha superado a todos. Ha sido un detonador de muchas estructuras, se ponía sobre la meses cosas y conceptos que he escuchado por primera vez en mi vida«.

Kiko Matamoros se justifica e insiste en que no quiere irse de ‘Sálvame’

En su cara a cara, Jorge Javier Vázquez le ha recordado a Kiko Matamoros el momento en el que hace unos años también tomó la decisión de irse de ‘Sálvame’ para posteriormente volver al programa pocos meses después. Sobre esto, el colaborador insistía en que le había sentado «como una patada en los huevos» que La Fábrica de la Tele contara con Makoke para ‘La última cena’: «Me parece un poco ofensivo y provocativo, no me he sentido cuidado, creo que han jugado un poco conmigo. Quiero seguir, pero depende en qué condiciones». «Estás como un niño chico con una pataleta«, le espetaba el de Badalona.

De la misma forma, el presentador le ha recriminado al colaborador la mala actitud que estaba teniendo con Carlota Corredera y le dejaba claro que no entendía a qué se debía y hacía hincapié en que le hubiera tratado a él así «no hubieras tenido país para correr». «A mí me gustaría hablar con ella, no la llamo porque no creo que es el momento. La gente ha dejado de ver el programa por el sesgo que estaba teniendo el programa, yo lo he pasado mal. Hasta ayer no me di cuenta de que Carlota lo estaba pasando mal«, comentaba el padre de Diego Matamoros.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez se ha sincerado y ha reconocido que no le gusta la gente con la que se está rodeando Kiko Matamoros últimamente: «Te estás dejando querer de la que no me gusta su catadura moral. Pierdes el tiempo en meterte en debates absurdos con gente que es gentuza».