El presentador ha comenzado su esperado trono en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, el primero de carácter gay en la historia del programa.

Este viernes, Jorge Javier Vázquez ha estrenado el primer tono gay de la historia de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa‘. «Me da un poco de apuro estar aquí», confesaba. «Me siento el señor mayor». El presentador admitía que estaba un poco nervios, pero «con muchas ganas de empezar. He pensado muchas veces si he hecho bien o mal, y he pedido la opinión de compañeros y amigos».

También ha explicado por qué, a sus 50 años, se ha animado a sentarse en el programa para encontrar a su media naranja: «En esta época en la que estamos es muy complicado conocer a alguien, ¿o no? Para los solteros es muy difícil». Él suele usar apps como Tinder. Por eso no le ha costado demasiado dar el salto…. «Tengo aplicaciones y quedo con la gente de las aplicaciones. ¿Qué diferencia hay entre quedar con uno de Tinder y otro de a tele?», decía. Por su parte, Jesús Vázquez destacaba que su visita suponía «un momento histórico», pues era el primer trono homosexual en el espacio «después de 12 años de emisión del programa y de pedirlo muchas veces».

Poco después revelaría que venía «calentito» porque se había enterado de cosas de algunos de los pretendientes. Para sorpresa de todos, el primero en entrar fue Tom Brusse, exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, a quien el de Badalona siempre ha considerado muy atractivo. No estés nervioso, no te va a doler», bromeaba el tronista. Sin embargo, el francés no estaba allí para ser su pretendiente, sino para ser su asesor del amor.

El primero candidato en entrar ha sido Alberto, un joven de 27 años que no estaba seguro de querer ligar con el presentador. Porque cuando le preguntaron por sus relaciones sentimentales, se sinceraba: «Quería decir una cosa. Quiero luchar por lo que tengo fuera». Sus palabras provocaron el enfado de Jesús Vázquez, que calificó su actitud como «una tomadura de pelo». El dijo que había engañado al programa,y lo acusó de callárselo delante del equipo del programa para salir en televisión y «tener su minutito de gloria». Enfadado, le pidió finalmente que se fuera del plató: «Te pido que abandones el programa». Y añadía: Nos ha hecho perder el tiempo… Un amigo mío de canarias me había escrito ‘cuidado con este».

Otro de los candidatos, Fran, tiene 32 años y viene desde Benalmádena. Es empresario y tiene un negocio de energía solar. Se mostraba muy interesado por el presentador de ‘Sálvame’, con el que ya había mantenido conversaciones. Y es que, al parecer, Jorge y Fran ya se conocían, aunque no personalmente. Habían intercambiado mensajes a través de las redes sociales. «Fran me habla desde hace tiempo por redes, conozco muchas cosas de su vida y él de la mía», explicaba Jorge Javier. Belén Ro desmontaba al joven, cuestionando sus argumentos: «A mí me llega que no has roto con tu marido, que sigues casado con él y lleváis años juntos… Que la empresa no es tuya, si no que es de tu marido, es una información que tiene totalmente contrastada Carolina Sobe», decía.

Jorge Javier reaccionaba así a las declaraciones de la periodista: «Yo no sabía esto del marido, pero lo que no me ha gustado de Fran es que en su perfil de Instagram ha puesto que es mi pretendiente, yo no soy ningún dato que poner en el currículum». A NAgore Robles tampoco parecía convencerle el candidato y dejaba claro que no se fiaba de él: «Estás más pendiente de las cámaras que de Jorge. Parece que te interesa más gustar al programa que a él».

Para sorpresa de todos, Jorge Javier Vázquez ha confesado en ‘MyHyV’ que ha tenido relaciones con una mujer. Pero, lejos de lo que se pudiera pensar, no esto no sucedió cuando era adolescente. «Tenía una amiga que me iba a dar un mueble. Llegó a su casa el transportista, y estaba brutal, nos puso súper cachondos. Nos llevó el mueble a mi casa y nos tomamos algo los tres. El transportista se fue y nos dejó a los dos solos tan cachondos» que nos acostamos».