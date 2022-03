Los cambios en ‘Sálvame‘ ya están más que confirmados. Si hace unos días saltaba la noticia de que David Valldeperas abandonaba la dirección del programa, y era él mismo quien la confirmaba a SEMANA, este jueves se ha despedido de Jorge Javier Vázquez. Tras más de trece años trabajando juntos, el presentador y el director se han despedido en directo, ya que era la última vez que ambos estaban juntos en el plató de ‘Sálvame’. Y es que aunque Valldeperas se marcha este viernes de manera definitiva, será Carlota Corredera quien esté al frente del espacio de las tardes en Telecinco. Por este motivo, han querido recordar su primera vez juntos en una tarde repleta de momentazos.

Este viernes será la última tarde de David Valldeperas

«Madre mía, ¿qué podemos hacer? Es la última vez que vas a estar aquí», ha comenzado diciendo Jorge Javier dirigiéndose a David Valldeperas en su penúltima tarde al frente de ‘Sálvame’. Después, ha querido aclarar que no era su última tarde como director, pero sí la última que estaban juntos, ya que este viernes será Carlota Corredera quien conduzca el programa de Telecinco. Sin embargo, han querido quitarle hierro al asunto a pesar de que es un momento de cambios en el espacio. «Contigo tampoco, seguro que me volverás a tener dentro de ti», respondía Valldeperas.

En este momento ambos han querido recordar la primera vez que estuvieron como director y presentador trabajando juntos. Mientras que Jorge Javier no recordaba cuál fue la primera vez en el que ambos trabajaron juntos, el todavía director del programa sí. «La famosa noche de ¡Ni que fuera yo Bin Laden!», le ha recordado. Sin embargo, el presentador tenía su mente en la marcha de su compañero: «Escucha yo, David, yo he luchado por vosotros pero no ha podido ser», le ha dicho el presentador apenado antes de dar paso a Sonsoles Ónega. Sin lugar a dudas, han sido trece años de trabajo juntos que no olvidarán. Sin embargo, ahora se avecinan cambios en Telecinco.

Los nuevos retos profesionales a los que se enfrentan David Valldeperas y Alberto Díaz

David Valldeperas y Alberto Díaz dejan su puesto de trabajo en ‘Sálvame’, pero nada tiene que ver con un despido ni con los datos de audiencia del programa de la tarde. La productora de ‘La Fábrica de la Tele’ ha confiado en ellos para buscar nuevos proyectos. Por este motivo, les ha dejado a un lado de llevar las riendas de ‘Sálvame’ para que se centren en crear nuevos productos que reinventen la actual programación de la cadena. Hay que recordar que David Valldeperas y Alberto Díaz han estado al frente de este programa durante muchos años. Sin embargo, es momento de que se enfrenten a nuevos retos profesionales y dejar paso a nuevos rostros.

Pero no es el único cambio a corto plazo. Y es que tal y como hemos dicho anteriormente, este viernes también será el último día de Carlota Corredera al frente de ‘Sálvame’. La presentadora abandona su puesto para emprender un nuevo reto. El comunicado que ha lanzado la productora participada por Mediaset afirma que «Carlota Corredera emprende un proyecto personal junto a La Fábrica de la Tele, una idea original de la propia presentadora que mezclará actualidad y entretenimiento y que dirigirá y presentará ella misma», comenzaba diciendo el mismo.

«Inmersa en este nuevo e ilusionante reto, Carlota estará al frente de ‘Sálvame’ el próximo viernes por última vez para centrarse al cien por cien en el desarrollo del nuevo espacio con el equipo de investigación y desarrollo de la productora, con el que ha empezado a trabajar hace ya unas semanas. Carlota Corredera se despide del programa líder de las tardes 13 años después de ponerlo en marcha como directora y de formar parte de su equipo de presentadores desde 2014″, rezaba el comunicado.

El nuevo espacio de televisión de Belén Esteban

Son muchos los cambios que se avecinan en la cadena. Entre ellos, La Fábrica de la Tele está preparando un nuevo formato llevado a cabo por Belén Esteban, según desvela Yotele y ha podido confirmar SEMANA. Se trata de una especie de talk show similar a ‘El diario de Patricia’ que la de Paracuellos presentará en el último tramo de la tarde de Telecinco. Este espacio se ubicará previsiblemente entre las 19:00 y las 20:00, y se empezará a producir con celeridad para estrenarse en los próximos días.