«Me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo y que haya otra gente, que son increíbles actores con increíbles espectáculo, que no tienen salida para poder darle ese material que han trabajado a un público», decía Álvaro Morte, protagonista de ‘La casa de papel’, en una entrevista. Unas palabras que no han sentado nada bien al presentador y que aprovechaba su presencia en ‘Sábado deluxe’ para lanzar una reflexión sobre el intrusismo laboral.

Después de escuchar las palabras de ‘El profesor’ de la afamada serie de Netflix, Jorge Javier Vázquez ironizaba sobre el asunto a través de sus redes sociales y aseguraba que estaba concentrando en seguir la guerra interna de Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular y no tenía tiempo de dedicarle tiempo al actor. Ahora, el de Badalona ha dado un golpe en la mesa y ha contestado a todos los que le acusan de ser un intruso. «Yo hago tanta promoción en mi programa porque veo que lo estoy haciendo bien y estoy muy orgulloso«, comenzaba a explicar aprovechando que Melani Olivares visitaba su cortijo.

Tras esto, el presentador iba un paso más allá y reconocía que siempre le habían hecho sentir que no estaba en su lugar. Algo que nunca ha llegado a comprender: «Lo único que hago es hacer bien mi trabajo y disfrutar de una obra maravillosa en la que todo el mundo acaba en pie. Basta ya«. Jorge Javier Vázquez se muestra orgulloso de su trabajo sobre las tablas y pone el grito en el cielo sobre aquellos actores que creen que los de fuera le van a quitar el trabajo.

Después de escucharlo, la actriz se mostraba sorprendida por el dominio que tenía Jorge Javier Vázquez cuando estaba en el teatro y rompía una lanza a su favor: «Es tan actor como cualquiera en cuanto se sube a un escenario. El intrusismo está en la medicina, ahí puedes jugar con la vida de alguien«. El de Badalona indicaba que había otros gremios que también podían quejarse y hablar de intrusismo laboral: «Cuando los actores presumen de que, cuando no tienen trabajo, trabajan como camareros… ¡Los camareros pueden quejarse de que son intrusos! Mucha gente de esta profesión se piensa que trabaja a corazón abierto y, chico, estáis encima de un escenario trabajando».

Jorge Javier Vázquez, muy seguro de lo que hace

Agradecido por las palabras de Melani Olivares, Jorge Javier Vázquez se mostraba muy orgulloso de su trabajo y se preguntaba el motivo por el que la gente no se creía que lo hacía bien en ‘Desmontando a Séneca’, la obra que actualmente presenta en el Teatro Reina Victoria de Madrid. «Yo soy muy bueno«, defendía. Ante esto, la actriz lanzaba una reflexión y admitía que el hecho de que el público acudiera a la función del presentador también era bueno para el resto de obras que iban a venir después. «Es otra forma de promocionar tu trabajo. Cada uno se sube al escenario si le da la gana, ¿a quién le quitas trabajo?», se preguntaba.

Jorge Javier Vázquez está muy seguro de lo que hace y está satisfecho de ello del monólogo que defiende sobre las tablas y que habla de su vida «pero también habla de la vida de todos». No obstante, Kiko Matamoros también quiso salir en defensa de su compañero y le animó a que fuera más allá. «He visto tus obras y su evolución. Yo sería más ambicioso, me pareces poco ambicioso como actor», comentaba el colaborador. Sobre esto, el de Badalona es muy claro y cree que es mejor hacer las cosas «pasito a pasito».

A lo largo de estos días, lo cierto es que Jorge Javier Vázquez no se ha quedado callado y ha hablado sin filtros sobre las declaraciones del actor. Es más, un día antes de ponerse al frente de ‘Sábado deluxe’, el de Badalona subía una imagen en sus redes sociales en el que aparecía en su camerino y le lanzaba un dardo envenenado. «¿Le molestará también a Álvaro Morte que, además de llenar teatros, esté tan bueno?«, escribía junto a la instantánea.