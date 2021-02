El presentador ha echado en cara a su excompañera que no se informe de las noticias antes de sentarse en ‘Viva la vida’: «¿Qué estás haciendo, mantequerías?».

Este jueves, Jorge Javier Vázquez ha hablado de su amiga Terelu Campos en ‘Sálvame’. El presentador comentaba la labor en ‘Viva la vida’ de su hija, Alejandra Rubio, a la que gustaría ver como colaboradora en su programa. Y de la que está convencido que no soporta a su tía: «Alejandra no soporta a Carmen Borrego y esto va a ir más allá», decía. Y apuntaba a que Terelu «está cabreadísima con todo este asunto».

«Hay una cosa que no entiendo de Terelu: que se presente los sábados en ‘Viva la vida’ diciendo que no ha visto nada. ¿A qué nos dedicamos?», lanzaba el presentador, crítico con la actitud de su excompañera. Cree que ésta debería ponerse al día de la actualidad y leerse «al menos los titulares de Telecinco, que hace muy buenos resúmenes». No contento con estas valoraciones, añadía: «Me parece que es una táctica muy fácil de escaquearse de todo… El otro día con Makoke le dijo ‘que no me he enterado de nada’. Y es que… ¡Que estamos trabajando en esto! ¡No te puedes sentar en un sitio y decir esto».

Jorge Javier llama en directo a Terelu

Mientras el de Badalona hablaba de la hija de María Teresa Campos, Belén Esteban llamaba sin querer por teléfono a Terelu en directo. Fue la excusa perfecta para que Jorge Javier se animara a coger su móvil y telefonearla. “Sabíamos que tenías muchas ganas de entrar en ‘Sálvame”, bromeaba el presentador, y le preguntaba: «Queremos saber qué estás haciendo en estos momentos». La andaluza contestaba con naturalidad: «Estaba organizando la ropa. Es que estoy para arriba y para abajo no me compensa».

«¿Y por qué no ves ‘Sálvame’?», cuestionaba Jorge Javier. «Si ahora no estamos hablando de vosotras. Creo que a Alejandra no soporta a Carmen Borrego. ¿A que no estoy desencaminado?». Terelu, que trabaja en un espacio de la misma cadena, pero de distinta productora, le advertía: «Oye.. que luego me regañan».

El presentador dejaba claro a su amiga: «Puedo hablar con vosotras porque se me ha pasado el enfado». Y volvía a lanzar una nueva cuestión: «¿Podemos desmentir que Terelu no traga a Carmen Borrego?». Las palabras de Terelu al respecto eran tajantes: «Eso es una tontería».

Antes de concluir la llamada telefónica, Jorge Javier le ha leído la cartilla a la malagueña. Y le ha recordado que tiene que informarse a fondo de la actualidad antes de sentarse en el plató del programa de Emma García cada fin de semana: «Que no tengas el santísimo papo de sentarte en ‘Viva la vida’ y decir que no has visto la tele. ¿Qué estás haciendo, mantequerías?». A esto, Terelu replicaba: «Me veo los titulares… Hay momentos que es mejor verlo. A mí no me lo cuentan a mí me lo ponen. No es lo mismo que tú lo veas un día a que de pronto te venga todo de golpe».

«Eso ya no cuela como bomba de humo para escaquearte de los conflictos», insistía el catalán. Y dejaba caer un comentario sobre un supuesto regreso a ‘Sálvame’: «Creo que si volvieras y la dirección dijera: ‘No se ataca a Terelu’, los colaboradores no atacarían a Terelu». Esta manifestaba: «La libertad de ‘Sálvame’ es eso. Eso es lo que caracteriza al programa». Tampoco quiso hablar de Patiño cuando Jorge Javier le ha preguntado si quería hablar con Patiño: «No tengo nada que decir a María Patiño».

Como colofón a esta llamada improvisada, Jorge Javier lanzaba: «Me encanta tu hija. He dicho que venga aquí a trabajar». Terelu se lo tomaba a broma. «Me alegro mucho, para eso la he parido. Eso es cosa de ella… No puedo decir nada porque si no soy una ridícula defendiendo a mi hija. Sabes que a mí eso de me corre por las venas no me gusta».

Tras colgar el teléfono, el presentador destacaba el titular de la charla. «Terelu no dice absolutamente nada, ni confirma ni desmiente que haya mal rollo entre su hija y su hermana… No la traga», apuntaba entre risas.