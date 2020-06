Con tan sólo 17 años, la valentía de Jorge González le llevó a presentarse a la quinta edición de Operación Triunfo siendo uno de los concursantes más sonados gracias a su talento y atractivo y destacando gracias a su carisma y vitalidad. Finalizó el programa en la octava posición, pero eso no hizo que dejara de perseguir su sueño. Su primer álbum se llamó “Dikelame”, con el cual consiguió realizar una gira de conciertos por todo el país.

En el año 2009 fue uno de los candidatos para representar a España en Eurovisión, con su canción, “Si yo vengo a enamorarte”. Pero el verdadero éxito de Jorge llegó gracias a su paso por «La Voz», donde quedó en segundo puesto. Tras su paso por el programa realizó otra gira llena de conciertos por el país. El artista ha formado parte de la obra teatral “33 El Musical”. Actualmente es, además, uno de los concursantes de la edición de «Tu Cara Me Suena», que por el momento ha parado las grabaciones. Pero Jorge González ha aprovechado este paréntesis televisivo para sacar su nuevo single.

¿Cómo describirías tu nueva canción?

“Por besarte” es un tema que se hizo pensando para disfrutarlo en terrazas, en la playa o donde sea con calor. Es un tema súper español y veraniego.

Sigues con el estilo aflamencado, ¿es tu seña de identidad o te atreverías a probar otro registro musical?

El flamenco es un genero que me acompaña ya que es parte de mis raíces. Yo creo que abriendo la boca soy flamenco (no lo puedo evitar) aunque me adapto también a las tendencias urbanas que son las que mandan ahora las listas de éxitos. Mi anterior trabajo “Leon” era una fusión con reggaeton y esta vez me apetecía hacer algo que va mas conmigo.

¿Qué música sueles escuchar o que artistas consideras que te han influenciado?

Suelo escuchar música romántica y latina. Me encanta Luis Fonsi, Alejandro Fernandez aunque tengo predilección por Whitney Houston. Tengo debilidad por las letras del maestro, de Alejandro Sanz y con Niña Pastori.

¿Qué tal está siendo la experiencia en Tu cara me suena?

Tu Cara me suena es el regalo de mi vida, he estado esperando muchísimos años. Es lo mejor que he hecho desde que participe en Operación Triunfo. Veo como ganadores a los Gemeliers, tienen muchísimos seguidores y a la hora del televoto creo que pueden tener ahí muchos puntos. Tienen muchísimo talento y verles tan bien caracterizados te hace muchas veces olvidarte que son los propios artistas.

¿Te dicen algo tus niños cuando te ven caracterizado de otros artistas?

Mis hijos alucinan con las caracterizaciones, les impacta muchísimo.

¿Cómo recuerdas ahora tu paso por Operación Triunfo y La Voz?

Operación Triunfo fue mi comienzo en la carrera, lo recuerdo con la ingenuidad de un niño tan joven. Fue muy pasajero y no lo disfrute como debería. Viéndolo con perspectiva casi que disfrute más La Voz. Aunque de todos mis proyectos me quedo con el regalo que me ha hecho Antena 3 estando en Tu cara me suena.