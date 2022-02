Jordi Évole ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’ para presentar la nueva temporada de su programa ‘Lo de Évole’, que regresa el domingo a laSexta. En su encuentro con Pablo Motos, ha presentado a su doble, un hombre llamado Paco Jiménez, que guarda un enorme parecido físico con él, aunque con algunos kilos más.

“Nos conocimos por TikTok. Me llegó un vídeo de él. Vi que se parecía mucho a mí e hice un llamamiento en Twitter para localizarlo. Estaba a cinco minutos de casa, a partir de ese día empecé a sospechar de mi padre», ha empezado contando el comunicador. Su doble, por su parte, ha explicado que nunca se ha hecho pasar por Jordi Évole “para una foto», pero sí que ha fingido ser él una vez que le pidieron una firma: «Para un autógrafo sí que me han pedido”.

Jordi Évole cree que ya no tiene más dobles por ahí («creo que no»), aunque no descarta que pueda haber otras personas que guarden tanto parecido físico con él como su doble. “Estoy encantado de que nos haya pasado esto con Paco, que además vive cerca de casa y para grabar la promoción en un gimnasio que está tan cerca de su casa como con la mía. Fue muy cómodo, vino Luis Enrique y este hombre se tomó una cerveza con el Seleccionador Nacional», contaba. «Por cierto, Paco se ha quedado en el paro, así que quien necesite a un camionero, aquí tienen a Paco Jiménez».

«No hay programas de sexo en televisión», dice Jordi Évole

«Tu programa vuelve el día 20 y le habéis pedido al público que vote el primer entrevistado», ha comentado Pablo Motos. “Hemos respetado lo que se ha dicho, se ha cerrado esta tarde”, respondía el invitado. “Me apetecía mucho, y me alegra mucho escoger un personaje que no es de los habituales en la televisión y ese programa funcione”. Una de las entrevistas de su programa es la de Megan Maxwell, pseudónimo de María del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro, una escritora que ha revolucionado el género de la novela romántica. “Hace novela erótica muy subida de tono, me leo la novela y flipo de las seguidoras que tiene. El programa me supone un descubrimiento total de la desinhibición de las mujeres de cierta edad hablando de sexo orientado al placer”, ha comentado el presentador.

“Me di cuenta de que no hay programas de sexo en televisión. Se ha acabado el sexo educativo. Se ha acabado Elena Ochoa. Elena Berdún… todo eso no se hace. Me he sentido la mar de bien en este programaa. He aprendido muchas cosas y me ha encantado ver el poderío de estas mujeres”.

Otro de los entrevistados de su programa es Morad. «Es un descubrimiento para mí. Es un rapero del barrio de La Florida, en Hospitalet de Llobregat​​​, que lo está petando en Spotify. Nos quedó una historia brutal, creo que hay zonas en este país que no miramos y allí son muy populares y tienen mucho seguimiento”, decía. Y relataba su dura trayectoria vital: «Hace una especie de rap. Es hijo de inmigrantes magrebíes, nace aquí. Y es español, pero en los conciertos no paran de tirarle banderas de Marruecos. A los 12 años le quitan la custodia de su madre. A los 16 sale de los centros de acogida, delinque y entra en un centro de menores: una cárcel. Su futuro era delinquir o que lo maten. Y se cruza la música en su vida y lo ha reventado. Me da la sensación de que esta idea de que en España somos unos millones de blanquitos y cristianos… esto se ha acabado, por una cuestión de evidencia. Somos un país muy mestizo”.

«La entrevista con Pau Donés me hizo ver que la vida hay que vivirla en cada minuto. Yo era un agonías»

El campeón olímpico Gervasio Deferr, también es entrevistado en ‘Lo de Évole’: “Esta historia es la caída a los infiernos, una persona que está sometida a una presión brutal y que tuvo una adicción muy bestia al alcohol. Esto está muy bien que lo cuente porque es una de las adicciones más peligrosas”, ha recordado el catalán.

Por último, ha hablado de su participación en “Tu cara me suena”, un concurso donde demostrará su talento como cantante. “Mira, a mí la entrevista con Pau Donés me hizo ver que la vida hay que vivirla en cada minuto. Yo era un agonías y a veces sufría por cosas que no hay que sufrir. Antes me llamaban para cosas así y decía que no porque tengo una imagen y soy periodista, pero cuando te quitas estos complejos vives mucho más feliz”, destacaba.

