Desde el día 2 de diciembre Joaquín Prat no ha vuelto al trabajo. Si bien algunos podían pensar que estaba de vacaciones, nada más lejos de la realidad, pues ha sido un problema de salud el que le ha mantenido alejado de los platós. El presentador se ha ausentado de ‘El programa de Ana Rosa’ y de ‘Cuatro al día’ tras contagiarse de coronavirus, una cuarentena que ya ha llegado a su fin. Este martes se ha reincorporado a sus quehaceres y ha reaparecido con su mejor sonrisa, dejando claro que ha superado esta dichosa enfermedad. Desde el club social no ha dado detalles, aunque sí ha agradecido las palabras de bienvenida por parte de sus compañeros, entre otros, de Patricia Pardo. Con perilla y un look inusual en él, Joaquín Prat ha apostado por un cambio de look en su regreso televisivo.

Él, por su parte, quitaba hierro al asunto cuando fue preguntado hace unos días por su estado de salud. «Me voy encontrando mejor, hasta hago deporte. No hay motivos para alarmarse», comentó el propio Joaquín Prat cuando salió a la luz la situación que afrontaba. Se estaba recuperando en casa y, de hecho, tenía muy claro cuándo podría volver a su puesto de trabajo, siendo este martes 14 de diciembre la fecha prevista para ello. «Estoy muy tranquilo y deseando regresar a los platós. Es cuestión de unos días nada más», comentó entonces. Dicho y hecho, ya que se han cumplido los plazos previstos y él ha podido reincorporarse cuando los médicos le habían dicho.

Pese a estar vacunado, Joaquín Prat se ha visto obligado a recluirse en casa después de contraer coronavirus. Fue justo en su último día en ‘El programa de Ana Rosa’ cuando él carraspeó en varias ocasiones, siendo un día después cuando continuó con síntomas y se sometió a una PCR cuyo resultado fue positivo. No imaginaba que sería así debido a los controles exhaustivos que hacen en Mediaset, sin embargo, su ausencia en plató confirmó que había un motivo para ello.

Tanto sus compañeras, Patricia Pardo y Ana Terradillos, como la propia audiencia le han añorado mucho estos días y es que Joaquín Prat es un peso pesado para el programa. Aunque el periodista deseaba volver al pie del cañón, él sabía que debía esperar hasta terminar la cuarentena y así volver al 100 por 100 al programa en el que ejerce de copresentador.