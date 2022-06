Jesús Vázquez continúa laboralmente hablando a Mediaset. Presentador y cadena de televisión han llegado a un acuerdo y han firmado un nuevo contrato de larga duración. El gallego tiene talento más que de sobra y lo ha demostrado con diferentes formatos desde el año 2003, fecha desde la cual no ha roto lazos con el grupo de comunicación. Ha sido él mismo quien ha anunciado la buena nueva y lo ha hecho sin poder esconder la felicidad que le inunda en este momento. «Feliz de renovar mi compromiso con Mediaset España. Aquí empecé hace treinta y dos años y aquí he aprendido casi todo lo que sé de este oficio de presentador, que no es otra cosa que llevar un poco de alegría a otros, entretener, acompañar», comienza diciendo el comunicador.

El mítico presentador es muy querido, ha cosechado grandes audiencias y, además, ha hecho historia con diferentes formatos, aunque en la actualidad no tiene ningún proyecto entre manos. Si bien aterrizó en los años 90 en «Hablando se entiende la basca», no fue hasta años después cuando volvió para quedarse. Ha hecho amigos y ha logrado tener una sensación de hogar a la que no piensa renunciar pase el tiempo que pase. «Aquí he vivido mis mejores momentos profesionales presentando programas maravillosos, trabajando con los mejores. En los platós, en los pasillos, en sastrería o en maquillaje, hablando con los compañeros o descansando en el camerino, cuando estoy en Mediaset siento que estoy en casa», cuenta emocionado Jesús Vázquez.

El presentador no solo tiene una excelente carrera en televisión, sino que también tiene en su poder varios galardones. Un premio Ondas, tres premios TP de Oro, un Micrófono de Oro y un Premio del FesTVal de Vitoria destacan en una larga lista de premios. Esta noticia también ha sido confirmada por Mediaset, que a través de un comunicado desvela la continuidad de Jesús Vázquez en la cadena. «Mediaset España ha firmado con Jesús Vázquez la renovación de su contrato de larga duración. El presentador, rostro de referencia en la industria del entretenimiento televisivo en nuestro país, continuará ligado al grupo de comunicación», dicen en el comunicado.

Jesús Vázquez ha presentado diferentes programas como ‘Operación triunfo’, ‘Supervivientes’, ‘La Voz’ o ‘Mujeres y hombres y viceversa’, donde ha aportado su valía frente a las cámaras y donde ha demostrado que se maneja como pez en el agua.

