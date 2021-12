Jesús Vázquez es el nuevo fichaje de Cuatro, pues ya se ha confirmado que el presentador será el encargado de capitanear ‘First Dates Café’ en la cadena, un programa en el que se buscará tanto el amor como la amistad. Eso sí, contará con nuevo staff, pues tal y como se confirma con la imagen promocional, estarán los gemelos y hermanos de Miguel Frigenti, la veterana Yulia Demmos y el que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’, Dani García. El objetivo es hacer algo más desenfado y sobre todo contará con rostros que no están habituados a trabajar en este tipo de formatos, lo que, sin duda, dará mucha frescura.

Está previsto que su estreno llegue el día 13 de diciembre, siendo a las 14.00 horas cuando dé comienzo. Con muchas expectativas puestas, ya que es un programa muy divertido, Jesús Vázquez ha dejado claro que para él no ha sido difícil adaptarse. «Ya tuve la oportunidad de conocer el formato y familiarizarme con él grabando ‘First Dates Crucero’, así que ha sido relativamente fácil adaptarme a ‘First Dates Café», ha dicho el gallego. Mientras la guapísima camarera se encargará de la barra, posición que antes ocupaba el argentino Matías Roure, el resto estarán en la sala aportando bromas y rompiendo el hielo ante los invitados.

Con muchas incógnitas y sorpresas todavía, lo que sí se ha confirmado es quién se sentará como comensal esta semana. Una pareja de amigas que supera los 70 años o una mujer separada de casi 40 que se cruzará en su camino con Eduardo de 40, por lo que quién sabe que se puede esperar. No obstante, este no es el único detalle que se ha filtrado, prueba de ello, que también se sepa que no todo se desarrollará en mesas en el salón, sino en zona de sofás y mesas altas.