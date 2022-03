Jesulín de Ubrique está pasando por una de las etapas más felicites de su vida después de que tanto él como María José Campanario estaban esperando a su tercer hijo en común (el cuarto para el diestro). Ahora, el padre de Julia Janeiro está de vuelta en la televisión gracias a su paso por ‘El Desafío’. Sin embargo, debido a los años que se ha mantenido al margen, ¿qué le ha llevado a regresar a la pequeña pantalla?

Este viernes, Antena 3 estrenaba la segunda edición de ‘El desafío’, uno de los formatos estrellas de la cadena presentado por Roberto Leal y que ha conquistado a la audiencia gracias a su 19,7% de share. Jesulín de Ubrique se convertía en el gran protagonista de esta primera entrega gracias a que su aparición suponía su regreso por todo lo alto a la televisión. El diestro aseguraba que se sentía nervioso y emocionado por enfrentarse a todos los retos y aseguraba que era una persona que le gustaban los desafíos y «las emociones fuertes». «Ahora, he llegado aquí y he empezado a ver pruebas y los tengo aquí. No sé hasta dónde llegaré ni cómo, pero es bonito empezar. Lo que no sé es cómo terminaré», explicaba el marido de María Jose Campanario después de que el presentador le preguntara el motivo por el que se «había metido en este lío».

Jesulín de Ubrique se ha enfrentado en esta primera entrega a uno de sus mayores miedos con una prueba de escapismo. «Los espacios cerrados me dan ansiedad y encima con kilos de tierra encima. Sin poder respirar», explicaba. Completado con éxito su reto, el diestro insistía en que era una persona muy competitiva y prometía entregarse al máximo en todas las pruebas que se le pusieran por delante.

Raquel Sánchez Silva se convertía en la vencedora de la primera noche de ‘El desafío’ después de enfrentarse a uno de los retos más difíciles: la apnea. La presentadora conseguía aguantar la respiración debajo del agua 3 minutos y 32 segundos. Una hazaña que celebrara por todo lo alto. «Por retos como el que acabamos de vivir estamos ante el mejor concurso de la televisión. Lo que has hecho es muy grande, es muy difícil hacer apnea aquí y es muy difícil hacerla en el primer programa», aseguraba Juan del Val, jurado del formato.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario esperarían una niña

Jesulín de Ubrique y María José Campanario esperan impacientes la llegada de su tercer hijo. Sin embargo, en medio de esta dulce espera el matrimonio ha tenido un auténtico quebradero de cabeza después de que se filtrara el sexo del bebé que esperan. Cuando la odontóloga se encuentra de seis meses, ‘Sálvame’ desvelaba que la pareja está esperando una niña. Algo que va en contra de los deseos del torero, que hace unos meses reconoció que le encantaría que fuese niño. «Ya tengo dos chicas, pues me gustaría que viniera otro chico», resaltaba. Desde que anunciaran su embarazo el pasado mes de diciembre, el matrimonio no se ha dejado ver. SEMANA los ha localizado mientras el matrimonio acudía a una revisión rutinaria de María José Campanario en el hospital.

A sus 42 años, María José Campanario está con un embarazo de riesgo. Las indicaciones de los médicos de mantener reposo ha hecho que la odontóloga se encierre en casa y solo salga de ella para acudir a las revisiones médicos con su ginecólogo o ginecóloga.