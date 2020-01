‘La isla de las tentaciones‘ está logrando cosechar, sin duda, una audiencia astronómica. Su éxito es innegable y, prueba de ello, que cada semana se convierta en Trending Topic en las redes sociales. Más aún desde que en el reality en el que se pone a prueba la confianza de cinco parejas, ya se haya producido más de una infidelidad. Entre ellas, en la formada por Ismael y Andrea. Mientras a ella le ha conquistado un malagueño llamado Óscar, él se ha dado su primer beso con una joven llamada igual que su chica. Un sinfín de vicisitudes que han provocado en los espectadores cientos de preguntas y que han llevado al murciano a confesarse a través de su canal de Youtube.

Consciente de que hay ciertas cuestiones a las que todavía no puede responder -todos ellos han firmado un acuerdo de confidencialidad con la productora-, Ismael ha tratado de dar respuesta a las preguntas más repetidas entre sus 100.000 seguidores de Instagram. Ahí precisamente se ha confesado sobre su paso por el espacio televisivo y ha comentado lo que ha cambiado su vida desde que se adentró en esta aventura. «Ahora mi vida es un caos», asegura frente a la cámara. Lo hace en un vídeo en el que cobra protagonismo su cronómetro, pues tan solo cuenta con 5 minutos para despejar las dudas de sus followers.

«Repetiría, pondría a prueba el amor. A lo que más importancia doy en una relación es a la fidelidad, la lealtad y el respeto», comienza diciendo el joven de 24 años. Ismael se ha convertido en un rostro conocido en un tiempo récord, hecho con el que tiene que ‘lidiar’ cada vez que sale a la calle: «me paran muchísimo». «En mi vida ha cambiado sobre todo las redes sociales. Cuando me meto, me agobio y no puedo contestar a todo el mundo.»Soy tal cual se me ha visto en el programa (…)Lo que me da más miedo en mi vida es no cumplir mis objetivos», dice.

Ismael después de ‘La isla de las tentaciones’: «Nunca he necesitado desprestigiar a nadie para limpiar mi imagen»

Ismael también desvela que ‘La isla de las tentaciones’ es una realidad, a pesar de que algunos puedan llegar a imaginar lo contrario. «Este programa no es ningún paripé, no somos actores (…) Yo nunca he necesitado desprestigiar a nadie para limpiar mi imagen. Cada uno que tome sus propias conclusiones», ha dicho. Un dardo que podría dirigirse de forma directa a su ex, Andrea. ¿Dará más detalles de su situación sentimental en los próximos vídeos? Solo el tiempo lo dirá.