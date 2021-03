Marina y Jesún han puesto punto y final a su relación tras seis años de noviazgo. La pareja no ha superado la prueba de ‘La isla de las tentaciones’

Era uno de los momentos más esperados de esta noche: el reencuentro entre Marina y Jesús. Esta pareja llegaba a ‘La isla de las tentaciones’ para afianzar su relación tras más de seis años de noviazgo sin imaginarse que una tercera persona se interpondría en su camino y que al final de esta experiencia tomarían caminos separados. Marina y Jesús han puesto punto y final en la hoguera final, que ha estado cargada de ironía y reproches. Te lo contamos todo.

Los reproches entre Marina y Jesús en el final de ‘La isla de las tentaciones’

Jesús ha sido el primero en entrar en la hoguera final. El sevillano ha asegurado que «vine a obtener respuestas y creo que las he encontrado. También he encontrado a un nuevo Jesús. También me dejé llevar un poco y después hubo un giro de los hechos que tampoco estoy orgulloso, pero bueno. Estoy nervioso porque hoy me voy a enfrentar a la verdad«. Al llegar Marina a la hoguera final, ni se han mirado a la cara y la joven le ha pedido un abrazo, a lo que él le ha respondido: «bastante que te doy las buenas noches». Ella ha asegurado que «venía con pensamientos de dar un abrazo y dejar el rencor de lado».

Antes de ver las primeras imágenes han comenzado los reproches y Jesús le ha recriminado su relación con su «querido Lobo». Marina le ha respondido: «Mi querido Lobo me ha hecho sentir más que tú en estos últimos años». Y ha añadido: «La complicidad y el feeling que he tenido con él no es ni la mitad de lo que has tenido tú. Yo he venido súper segura porque te he fallado pero prefiero mil veces fallarte a ti que a fallarme a mí».

Marina pide perdón a Jesús por haberle fallado

La joven le ha recriminado a Jesús su comportamiento: «Ya me esperaba un Jesús chulesco. Él está vengativo y lleno de rabia. Yo lo he dicho, le he pedido mis disculpas porque he fallado. Yo te pido disculpas pero te voy a decir una cosa porque lo que he sentido, lo he sentido de verdad y no me arrepiento de nada. Me he dado cuenta de que no estaba con la persona adecuada», asegura Marina. Por su parte, Jesús confiesa que «no estoy enamorada de ella».

Marina reconoce que «he fallado pero me he dado cuenta de que en mi relación no he sido feliz«. Tras ver las imágenes de Marina e Isaac en la cama, la joven asegura que «yo no me arrepiento de ello. Lo he hecho porque he sentido. Yo he sentido por esa persona además de sexo». La joven le ha pedido de manera continuada varias veces perdón: «Yo te pido perdón porque he fallado y me he dado cuenta que no te quería, necesitaba más libertad… Eres una importante para mí, me has ayudado… deja el rencor a un lado son seis putos años. Perdón. Pero me siento muy orgullosa de la persona que soy, que te vaya bien porque eres un niño espectacular, pero un niño que no tiene nada que ver conmigo».

La decisión final

Jesús ha respondido a la pregunta de Sandra y ha asegurado que se marcha «totalmente solo. Libre. Porque la persona que la tenia al lado era la equivocada. Venía engañado porque yo vine queriendo, no enamorado pero queriendo… pero a base de hostias porque me ha dado hostias a diestro y siniestro me he dado cuenta de que no».

Por su parte, Marina también ha querido irse sola: «Mira, yo lo que he sentido aquí es de verdad, yo estoy muy ilusionado por una persona pero es verdad que necesito ir a mi casa, pensar, acostumbrarme a una nueva vida, necesito mi tiempo y yo me voy a ir sola porque necesito estar sola», ha asegurado. Sobre su decisión de irse con Isaac ha asegurado que «sentía lo que en la vida me imaginaba que iba a sentir. Yo lo voy a echar de menos porque iba a ir a buscarlo o va a venir el a buscarme seguro porque la conexión que he tenido con esta persona es muy fuerte».