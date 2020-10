La policía se encuentra a Tom Brusse y a Sandra por las calles de Madrid a altas horas de la madrugada tras decretarse el Estado de Alarma

Tras el debate de ‘La isla de las tentaciones’ donde Tom Brusse se enfrentó a su exsuegra, Nela, el joven llegó a un hotel de la capital acompañado de Sandra, la mujer con quien fue infiel a Melyssa Pinto y quien se ha convertido en su novia tras su paso por el programa. A pesar de que la pareja se reencontraba para dar rienda suelta a su amor, antes de eso, se llevaron un gran susto. Y es que la policía nacional dio un aviso a la pareja por saltarse las restricciones sanitarias impuestas por el Gobierno tras el aumento de contagios a consecuencia del coronavirus. La pareja se podría haber enfrentado incluso a una multa.

Tom Brusse y Sandra se saltan las normas del Estado de Alarma

Este domingo daba comienzo el segundo Estado de Alarma decretado por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esta ocasión, para limitar la movilidad nocturna, lo que supone que entre las 23.00 horas y las 06:00 horas, los ciudadanos no podrán deambular por las calles del país a no ser que sea por causa justificada. Pues ahora bien, teniendo en cuenta que el debate terminó pasadas las 2 de la mañana, Tom Brusse y Sandra fueron vistos por las calles de la capital a altas horas de la madrugada. Lo cierto es que tendrían justificación porque él volvería de su puesto de trabajo. Aún así, la policía quiso advertirles de lo que estaban cometiendo y que podría terminar con una multa.

Y es que a eso se les sumaba que estaba con unos amigos, parados en mitad de la calle, fumando y sin la mascarilla obligatoria que marca el Gobierno. Por si fuera poco, tampoco guardaban la distancia social. Eran varias las causas que podrían haber hecho que la pareja de tortolitos terminaran siendo multadas por las autoridades. Finalmente, parece que Tom habló con la policía y explicó la situación de que acababa de llegar de la televisión y antes de entrar al hotel estaban tomando un respiro, y salieron aireosos de esta situación.

La noche más complicada de Tom en el plató del debate

Tom se encontró con la que fue su suegra, Nela, a quien le ha pedido disculpas por todo el daño que le ha podido causar a la familia. Sin embargo, la madre de Melyssa ha considerado insuficientes sus disculpas y no ha podido evitar lanzarle un sinfín de reproches. «Tú no sientes nada, no tienes sentimientos. Te he tratado como un hijo. Eres un sinvergüenza, has utilizado a mi hija para ganar fama. Nadie te quiere Tom, todo el mundo está con Melyssa, los seguidores que tienes es gracias a ella», decía la portuguesa.

Sin poder mirarle a los ojos, Tom Brusse volvía a hacer hincapié en que la relación entre ambos se había roto a raíz de los excesivos celos de Pinto. «Nunca he sido un manipulador, cuando yo estaba con Melyssa era el chico perfecto, ahora soy un machista. Entonces, toda la familia habéis sido unos falsos, yo nunca he cambiado. Tengo respeto a la familia pero ello no me ha dejado ser como yo era», justificaba. Al terminar el debate, se fue a buscar a su nueva novia para pasar la noche con ella. Os mostramos las fotografías.