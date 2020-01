Abel, que se dio a conocer en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, asegura haber tenido una relación con Fani, concursante de ‘La isla de las tentaciones’. Tal y como ha relatado en ‘Sálvame’, el joven y la novia de Christofer mantuvieron un breve idilio el pasado año.

«Pasamos un par de días juntos»

Al parecer, Rubén no es el único chico con el que ha flirteado Fani estando con su novio. Abel ha contado en televisión que tuvo un breve encuentro con la concursante del programa que presenta Mónica Naranjo. «No es algo que yo quería contar. Me llama Rafa Mora y me dice que lo sabe todo. No sé por dónde ha salido y yo se lo cuento», detallaba. Y ha querido aclarar que no desea notoriedad. Ha decidido contarlo todo porque no le quedaba otra opción. «No tengo una relación como parece que se dice. Es una chica que conozco, que me veo con ella y ya está«, apuntaba.

Abel y Fani, según la versión del joven, se conocieron «por una red social. Empezamos a hablar hasta el día que nos vemos, quedamos y pasamos un par de días juntos». Su encuentro tuvo lugar en Valencia en la primavera de 2019. Una historia fugaz. «No sé si estaba con Christofer. Luego me enteré de que ella tenía pareja y seguimos un trato normal. Yo me aparto sin más. Ella me lo nota. Y cada uno sigue su camino. No tengo nada en contra de ella», señalaba en directo.

«Es una chica divertidísima»

Desde aquel encuentro, «a principios de marzo», Abel y Fani han vuelto a hablar. Y es que Fani le mandó un un audio pidiéndole discreción. «Han estado los de ‘Sálvame’ y los de ‘Cazamariposas’ haciendo preguntas y como… qué pasó, ¿sabes? Cuanto menos, mejor tío», le decía.

Abel asegura sentir aprecio por Fani. «Me parece muy buena chica. Un nueve, divertdiísima, agradable, muy buena chica. No voy a hablar nada malo de ella. Ella tiene novio y yo no me quiero meter». Eso sí, como pareja no le parece ideal. A Christofer «no le recomendaría que siguiera con esa pareja», concluía.