La tonadillera continúa en plena guerra contra su hijo, Kiko Rivera, quien volverá este domingo a ofrecer una entrevista en televisión.

La hija pequeña de Irene Rosales y Kiko Rivera, Carlota, celebró ayer su tercer cumpleaños. Una fecha marcada en rojo en el calendario que disfrutó de forma íntima en su hogar donde sus orgullosos papás le organizaron una fiesta con temática Disney. Una de las grandes incógnitas era si su única abuela, Isabel Pantoja, había felicitado a la pequeña. Irene Rosales ha confirmado que sí lo hizo.

La tonadilla, continúa en plena guerra contra su hijo, sin embargo sí que se puso en contacto con su nuera. Primero a través de un mensaje donde le preguntaba si podía llamarla. La colaboradora ha señalado que no sabe el contenido de la conversación que la artista mantuvo con su nieta. «No sé lo que hablaron». Además, para evitar tensiones ella no habló con su suegra: «Aproveché que estaba mi hermana y para que la situación no fuese incómoda le pasé el teléfono a ella», ha contado en ‘Viva la vida’. «Lo hice así para que no estuviese tensa al hablar con su nieta».

La cantante realizó una videollamada durante la cual pudo ver a la pequeña y mandarle sus mejores deseos en un día muy especial en el que la niña se disfrazó de Blancanieves. La celebración fue íntima por las restricciones impuestas para frenar la pandemia, aún así, disfrutó de lo lindo. «Estoy muy feliz porque mi niña cumplió tres añitos», ha contado Irene.

La colaboradora también se ha pronunciado sobre las últimas revelaciones que han salido respecto a la herencia de Paquirri. Ha reconocido que su marido se mostró atónito con los nuevos datos: «Alucinante», dijo al enterarse. Este domingo, el DJ volverá a Mediaset para desgranar los últimos detalles de la dura y mediática guerra que mantiene con su madre. «Yo no seguiría de esta manera. Seguiría otro camino», ha señalado.

Irene Rosales no comparte que su marido vuelva a televisión

«Yo apoyo siempre a mi marido, pero yo le aconsejo. Al final él toma la decisión». Durante su última entrevista le dijo que estuviese tranquilo y escuchase antes de lanzarse a hablar, atendiendo a las preguntas que le hacían los colaboradores. Irene entiende su rabia, también la postura que ha adoptado, pero no comparte que vuelve a la televisión. Es más, es algo que ella no haría. «Quiero que él también escuche mi opinión, lo que yo haría». Finalmente, él ha tomado su decisión. La sevillana ha bromeado con que le habían «sacado un bono».

Este domingo, Kiko Rivera revelará si Isabel Pantoja ha respondido a su ultimátum. «Tienes 24 horas mamá. Te voy a dar la última oportunidad de ponerte en contacto conmigo», le advertía durante su última entrevista realizada hace tan solo una semana. «Que se atengan a las consecuencias», comentaba tajante.