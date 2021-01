«Ya está bien, yo he venido a una tarde bonita. No me gusta que saquen trapos sucios con unos y con otros», ha afirmado enfadada sobre Jorge Javier Vázquez.

Su controvertida entrevista con Isabel Gemio, el desencuentro con Jorge Javier Vázquez, el fin de su relación con Edmundo ‘Bigote’ Arrocet… María Teresa Campos ha encarado todos los frentes durante su reaparición televisiva. Un regreso que ha sido especial ya que el plató ha reunido a tres generaciones de la familia Campos: Carmen Borrego, Terelu y Alejandra Rubio.

Comenzaba su entrevista en ‘Viva la vida’ confesando que está bien, pero que en los últimos tiempos se ha refugiado en su hogar. «Llevo a rajatabla todas las cosas del Covid. Como soy de riesgo normalmente no salgo. Estoy bien en mi casa, tengo gente amiga». Ha explicado que acostumbra a recibir amistades con quienes juega a las cartas.

Uno de los primeros frentes que ha aclarado ha sido la reciente entrevista que le hizo Isabel Gemio en su canal de Youtube y que tanto ha dado que hablar. «Creo que ha habido un documento maravilloso para saber la verdad de las cosas cuando se pone mi entrevista y la otra». Ha reconocido que desea zanjar de una vez todas esta polémica: «Ya se ha hablado suficientemente, a ella le han dicho muchas cosas. No hay que linchar a una persona. Pido que la dejen tranquila, no ha matado a nadie. Hemos tenido un desencuentro y santas pascuas».

Una vez más, ha sacado su temperamento para dar por finiquitado el tema: «Yo no venía a esto porque me cabreo», le decía visiblemente enfadada a Emma García. «He venido con Emma, tengo muchas cosas que agradecerte y te quiero desde hace mucho tiempo. Me gustaría hablar de cosas bonitas. Este asunto hay que terminarlo. Todo el mundo sabe que yo los 80 años no los he cumplido, tengo 79, ni un minuto más».

«Lo pasé mal»

Otra de las polémicas que ha tratado es cómo es su relación con Jorge Javier Vázquez. «Estoy bien con él, pero tenemos todavía que hacer público que estamos bien. Tenemos prevista esa conversación». Ha recordado la sonada entrevista en ‘Sábado Deluxe’ que tuvo lugar el pasado mes de octubre y que generó un aluvión de reacciones: «Yo lo pasé mal».

Ha subrayado que aún no se había podido explicar como a ella le hubiese gustado, pero no cree que deba pedir perdón al de Badalona: «Yo había convenido que fui allí por un asunto. Ellos querían poner unos vídeos y hacer otras cosas». Asimismo, ha recordado que no se trataba del primer desencuentro con el presentador: «No me siento orgullosa de nada. Jorge Javier es una de las personas de esta profesión que yo más quiero». Eso sí, intentaba quitar hierro señalando que no le da mayor importancia al tema.

«Yo he hablado por teléfono con él, pero de cosas sin importancia. Si en algún momento él ha dicho tonterías, yo también», explicaba. Nuevamente mostraba su carácter para terminar con el asunto: «No me gusta. Ya está bien, yo he venido a una tarde bonita. No me gusta que se saquen trapos sucios con unos y con otros», ha afirmado cuando ha visto el vídeo en el que Jorge Javier Vázquez aseguraba que Carmen Borrego se había «cargado» la última etapa profesional de su madre. «Mis hijas no han merecido algunas cosas. A veces todos decimos cosas que no tienen más valor de lo que se dice en un momento».