Durante varios años, la psicóloga Irene López Assor se convirtió en uno de los rostros habituales de ‘Sálvame‘ gracias a sus análisis sobre los comportamientos de los famosos y a los diferentes tests de inteligencia que realizaba a los colaboradores. De un día para el otro, dejó de aparecer. Tras años de ausencia y silencio, la profesional ha reconocido que su paso por el programa hundió su carrera y no le benefició en absoluto.

Irene López ha sido muy sincera y rotunda al hablar de los motivos que le llevaron a dejar ‘Sálvame’. Lo ha hecho a través de su cuenta de TikTok y tras responder la pregunta de uno de sus seguidores. Aunque en un principio no quería hablar de su paso por el programa de las tardes de Telecinco, la psicóloga ha reconocido que hundió su carrera por aparecer en televisión. «Hundí mi carrera. Lo hice porque no lo vi venir. El problema es que yo era feliz como una perdiz, a mí me encanta el entretenimiento, la psicología aplicada al entretenimiento», explicaba.

«Me encanta el universo ‘Sálvame’, me lo pasaba pipa, disfrutaba como una enana. Sí que es verdad que no evalué lo perjudicial. Me extrañaba que con cotas de dos millones de espectadores, solo vivieran dos personas a mi consulta», indicaba la psicóloga dejando claro que su presencia en televisión no le acarreó ningún beneficio. Tal y como indica en su vídeo en la mencionada red social, Irene López entendió que no le estaba beneficiando aparecer en el programa. «Después de analizarlo mucho pensé que igual no estaba en el camino correcto, me lo pasaba fenomenal, pero no es donde tenía que estar. Y con todo el dolo de mi corazón lo dejé y decidí reinventarme», cuenta.

Le cerraron puertas por ser la psicóloga de ‘Sálvame’

Por otro lado, Irene López también admite que le cerraron algunas puertas por ser la psicóloga de ‘Sálvame’. «No me llamaban de ningún sitio, me perjudicó un montón y me cerró un montón de puertas, no me abrió ninguna. Al único programa que no he ido y que me encantaría ir es a ‘Cuarto Milenio’, ‘Horizonte’ o ‘Futura’. No he ido nunca porque a mí me decían que era la psicóloga de ‘Sálvame'», admite. Además, hace hincapié en que ahora es más libre a la hora de decir lo que quiera. Su vida ha dado un giro radical y ahora puede presumir de que tiene «hasta cinco psicólogos trabajando para mí». «Todo lo que pensáis del mundo entretenimiento no es verdad. Mi agenda se ha quintuplicado desde que salí de allí», comenta.

Eso sí, hace hincapié en que todas sus valoraciones eran verdaderas y cuenta que si había algún tema que no podía defender de manera científica se negaba a hacerlo. Sí le han vuelto a llamar para volver al programa, al igual que ‘Viva la vida‘, pero se ha negado a aceptar regresar. «Ya no vendo mi alma«, sentencia. «Lo que tengo que decir es que de todas las televisiones que he trabajado, no os puedo explicar la magia que tiene Telecinco», reflexiona.