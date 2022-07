Con las pilas cargadas, totalmente recuperado y dispuesto a retomar el trabajo con mucha energía. Así ha reaparecido Ion Aramendi en ‘Conexión Honduras’ una semanas después de su ausencia por coronavirus. El guipuzcoano ha derrochado buen humor nada más salir al plató de ‘Supervivientes’ y ha reconocido que ya estaba al cien por cien. «Por increíble que parezca no soy Carlos Sobera», ha bromeado.

Nada más arrancar la gala, Ion Aramendi ha enviado un cálido mensaje a Carlos Soberana quien ha tenido la responsabilidad de sustituirle durante su baja. «Le mando un abrazo muy fuerte que ha hecho muy bien el papel de todos. Un abrazo también para Jorge Javier Vázquez que, afortunadamente, como yo está saliendo ya del covid». Sin más rodeados, ha indicado que regresaba con muchas ganas de volver a estar al pie del cañón. «Estoy encantadísimo de estar aquí. No sé si me habéis echado de menos, pero yo a vosotros sí». Su regreso ha sido muy aplaudido por sus compañeros, entre ellos, Lara Álvarez quien le ha dicho que se había notado su ausencia.

La baja de Ion Aramendi

Fue el pasado domingo, 26 de junio, cuando el vasco se ausentó de su trabajo tras haber dado positivo en coronavirus. Sin embargo, pudo entrar en directo durante el debate a través de una videollamada donde admitió que había afrontado unos días un poco complicados debido a los síntomas propios del virus. Eso sí, indicaba que ya se encontraba mejor. «Ya estoy saliendo», subrayaba entonces.

Carlos Sobera no pudo más que bromear con su compañero. «Me temo que la gente nos va a confundir. Como tenemos la misma edad y somos los dos del País Vasco, ya verás…». Por su parte, el guipuzcoano valoró el encuentro que iba a producirse entre Anabel Pantoja y Arelys, madre de Yulen Pereira. «Creo que esta noche es un programa muy especial, ese encuentro va a ser maravilloso. Creo que va a haber mucha emoción por parte de Yulen con su madre y que no lo va a empañar lo que pueda pensar o no de Anabel».

Ion Aramendi se ha convertido en uno de los presentadores estrella de Telecinco. Regresó por la puerta grande a Mediaset el pasado mes de abril tras abandonar ‘El Cazador’ de TVE. Su vuelta a la cadena en la que se forjó como reportero de ‘Sálvame’ ha estado unida a unos excelentes datos de audiencia. Su desparpajo delante de la cámara gusta a los espectadores, también su simpatía y el buen humor que desprende en los directos. “En la cadena están muy contentos con el desempeño de Ion Aramendi. Saben perfectamente que es lo que necesita ahora mismo Telecinco. Es fresco y muy divertido. Una cara nueva, que es la expresión que más se está repitiendo en los despachos», aseguraba recientemente una fuente de la cadena a la revista SEMANA.