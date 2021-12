Este viernes, a Rocío Flores le ha tocado hacer frente a una mañana especialmente incómoda en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. La joven se ha encontrado con Marta Riesco en directo. Es la primera vez que coinciden la reportera y la hija de Rocío Carrasco... al menos delate de las cámaras.

Cabe recordar que la periodista es la mujer a la que se ha relacionado sentimentalmente a Antonio David Flores a raíz de la noticia de su separación de Olga Moreno. Esta ha negado cualquier vínculo sentimental con el malagueño, pero lo cierto es que los rumores entre un supesto ‘affaire’ entre ellos ha sonado con fuerza, especialmente entre los propios compañeros de Mediaset. Rostros tan conocidos de la cadena, como Jorge Javier Vázquez, han dejado caer que en los últimos tiempos la amistad entre el que fuera guardia civil y la periodista es cada vez más estrecha.

El cara a cara entre Marta Riesco y Rocío Flores no ha pasado desapercibido en las redes sociales. Allí, lo usuarios de redes como Twitter e Instagram han tomado buena nota de todo lo que sucedía en riguroso directo. Cada movimiento, cada palabra de ambas, ha sido registrado de manera minuciosa por la audiencia.

Rocío y Marta han evitado a toda costa estar cerca la una de la otra. Cada una se sentado en un lado de Patricia Pardo, la encargada de sustituir a Ana Rosa Quintana, ausente del programa desde que anunció que le ha sido diagnosticado un cáncer de mama. No se han mirado. No se han dirigido la palabra. No han intercambiado palabra alguna. En definitiva, no han dado señales que evidencien si existe algún tipo de relación entre ellas en esto momentos.

Las dos han procurado ser lo más profesionales posible. Han comentado, como es costumbre en el espacio, los temas de actualidad. Rocío no ha dudado en negar una información que había aportado Marta Riesco sobre el hijo de Pepe Navarro, afirmando que él hacía comentarios a sus compañeros de ‘Supervivientes’ donde ponía en duda que el periodista fuese su padre. «A mí ese comentario nunca me lo ha hecho», puntualizaba.

Hasta la fecha, Marta Riesco solo se ha pronunciado sobre Antonio David Flores a través de un comunicado que leyó Ana Rosa Quintana. En él pedía que le dejasen hacer su trabajo con normalidad, y es los rumores sobre su posible idilio con el malagueño la han sometido a mucha presión.

En sus redes sociales también hacía frente a las habladurías con un escrito que luego borró de su perfil de Instagram. «Llevo cuatro días sometida a un acoso totalmente insoportable por parte de algunos medios de comunicación. Se me está ridiculizando, vejando, metiéndose con mi físico del pasado, con mis amistades, que si me tomo cafés con unos o con otros, que si estaba tensa el otro día haciendo el directo, que mis compañeras están afilando cuchillos para hablar de mí…», comenzaba diciendo.ç

A»migos me llaman en directo desde sus programas con sorna para que entre al trapo, ¡Mis propios compañeros con los que empecé a poner micrófonos! No quieren saber cómo estoy, si no hacer carnaza de una persona que es trending topic sin haberlo querido. Yo que amo mi profesión y que desde hace diez años no hago otra cosa que trabajar y luchar por convertirme en lo que siempre he soñado, en una buena periodista…», continuaba. «Me han señalado con la letra escarlata, no piensan parar. Si entro criticarán que lo haga, y si no entro será porque tengo mucho que callar. ¿Dónde están las feministas ahora ayudándome a defender mi trabajo? ¿Dónde están ahora las feministas para pedir que no se me cuestione y ridiculice?».

Rocío, por su parte, ha evitado hablar sobre los entresijos de la vida sentimental de su padre. Si este ha tenido alguna aventura fuera de su matrimonio es un asunto que no le incumbe y ha preferido no meterse en estos berenjenales. Lo está pasando mal desde que saló la noticia del divorcio, pero procura seguir adelante con su trabajo. Una de las decisiones más importantes que ha tomado al respecto tiene que ver con su faceta como ‘incluencer’. Porque tanto ella como su tía Gloria Camila Ortega han han dado un giro a los contenidos que publican en sus respectivas redes sociales. Ambas han borrado de un plumazo imágenes que habían compartido en Instagram relacionadas con su vida familia con el fin de profesionalizar sus respectivos perfiles. Una línea que sigue también en televisión, donde cada vez la vemos mantener mejor el tipo cuando surgen situaciones tan incómodas como la de hoy.