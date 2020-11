La actriz se ha quedado en ‘shock’ al escuchar la respuesta de una señora en el concurso del programa de Pablo Motos.

Este martes, Carmen Machi ha visitado ‘El Hormiguero’ para promocionar a presentar “Nieva en Benidorm”, una cinta dirigida por Isabel Coixet cuyo estreno se ha aplazo debido a las nuevas restricciones ante la Covid-19. Aunque “la peli que no se va a estrenar”, la actriz ha cumplido con su compromiso con Pablo Motos y ha charlado con el presentador sobre su trabajo en tiempos de pandemia.

Carmen Machi se lleva un corte en pleno directo

Uno de los momentos más sorprendentes de su visita al programa de Antena 3 tuvo lugar cuando, al finalizar su charla con el presentador, éste la animaba a hacer la pregunta del concurso de ‘El Hormiguero’ que cada noche puede hacer ganar 3.000 euros a un espectador llamado al azar. Machi, lanzada, preguntaba a una mujer al otro lado del teléfono: «¿Sabe usted lo que quiero?”. Pero la señora no parecía muy por la labor de concursar. «Váyase usted a tomar por…», respondía, ante la mirada atónita de la actriz. «A lo mejor he sido demasiado sexual», admitía, con mucho sentido del humor, tras el planchazo que se llevó en directo. Afortunadamente en la segunda llamada de la noche hubo más suerte y en ese caso la mujer que respondió la llamada dio la respuesta acertada y ganó el premio. «Lo vemos mucho y siempre dice mi marido: a ver si nos llaman esta noche a nosotros», confesaba, emocionada.

No es la primera vez que un invitado de ‘El hormiguero’ se lleva un corte al formular la pregunta que puede dar dinero a un ciudadano elegido al azar. Desde que el programa arrancó han sucedido todo tipo de anécdotas con este tipo de llamadas: desde un individuo al que interrumpieron manteniendo relaciones sexuales hasta aquel que mando también mandó a Josema Yuste y a Pablo Motos en esa parte de la anatomía donde no llega la luz del sol. El pasado mes de junio, con Malena Alterio y Gonzalo de Castro como invitados, también se llamó a un número de teléfono al azar. Cuando la actriz intentó explicar de dónde llamaba, el interlocutor la cortó de forma tajante con un “no tengo tiempo”.

Al final todo ha quedado en una anécdota y Machi no ha dado mayor importancia a lo sucedido en un encuentro que ha tenido al mundo del cine como eje principal. «Resulta muy curioso porque no se han registrado contagios ni en los cines ni en los teatros, pero es lo primero que limitan. El otro día decía Fernando Simón que no es por lo que pasa en ls cines ni en los teatros, sino que es por lo que pasa antes y después. A lo mejor hay que arreglar los sitios donde hay problemas antes que los sitios donde no hay problemas», decía el valenciano antes de comenzar su entrevista a Machi. Esta contaba que se encuentra de gira teatral y que ya no puede ir a cenar al acabar la función: «El toque de queda impide que puedas ir a cenar después de ir al cine o al teatro. No hay servicio. La función dura hasta las 11:05 de la noche, por tanto, ya no cenamos», se lamentaba.

«La gente va con muchas ganas al teatro»

Carmen Machi le ha recordado a Motos que el público que asiste a las salas de teatro toma todas las medidas de distancia social y de seguridad a la que obligan las autoridades sanitarias. «La gente no va con miedo, va con muchas ganas y se emociona mucho de ver que todavía la vida continúa. Los placeres eran antes ir al teatro, y es verdad ahora hay muchas limitaciones. Es seguro, porque la gente está acostumbrada ya a ir con mascarilla. La gente tiene cabeza y va de uno en uno. Lo único es que no se pueden poner de pie para aplaudir, hay que aplaudir sentado».

El de Requena destacaba «lo bien que seguimos nosotros las normas en general, lo obedientes que somos». Asimismo, destacaba que hay «una especie de ruleta rusa apuntando a las salas de cine». Y por ello compartía una reflexión: «A lo mejor no nos damos cuenta de lo importantes que son las salas de cine en nuestras vidas». E instaba a la intérprete a valorar el «impacto de las primeras veces que fuiste a una sala de cine». Ésta confesaba que uno de los primeros largometrajes que vio en una sala «seguro que era del Oeste, porque íbamos a ver una sesión continua… en aquella época».

Motos, por su parte, rememoraba cuánto le marcó ver «Tarzán de los monos en esa pantalla negra gigante». Machi recordaba las cintas del comediante mexicano Cantinflas, los besos y las palomitas en el cine… o cuánto lloró al ver ‘Cinema Paradiso’. «Hay un momento que el protagonista está viendo los fotogramas, él se pone a llorar y aquello fue un llanto que me duró días».