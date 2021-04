El colaborador ha criticado los comentarios de Belén Rodríguez sobre la reportera en el plató de ‘Supervivientes 2021’: «Es evidente que tiene un problema».

Alexia Rivas lleva varios días sin poder probar bocado en ‘Supervivientes’. La que fuera novia de Alfonso Merlos, que entró al ‘reality’ con apenas 43 kilos, está atravesando serias dificultades para sobrellevar su concurso en los Cayos Cochinos. Le resulta imposible comer. Y lo poco que ingiere le provoca mareos constantes y «pinchazos» en el estómago y lo acaba vomitando. Hace unos días la organización del programa, debido a su estado, le ofreció una porción de pizza, pero la concursante fue incapaz de ingerirlo.

Matamoros, sobre Alexia Rivas: «Es evidente que tiene un problema»

Desde el plató de ‘Sálvame’, Kiko Matamoros aplaudía la actitud de sus compañeros, que arroparon a Alexia sin ningún tipo de recelo: “No hubo nadie que tuviera un mal gesto”. También destacaba que la exreportera de ‘Socialité’ no está bien: «Es evidente que esta cría o esta mujer no está bien. Tiene un problema, y creo que la organización debería retirarla un tiempecito. Que la vean los médicos, los especialistas en el trastorno que pueda tener y punto».

Asimismo, lanzaba una pulla contra quienes criticaron a la joven desde el plató de ‘SV’. «Me gustaría felicitar a los compañeros porque estuvieron arropándola y estuvieron solidarios. Y sin embargo me pareció repulsivo el comportamiento en plató de determinadas personas, incapaces de sentir un ápice de solidaridad con una persona que no está bien», decía. Aunque en un principio no quería dar nombres, al final optó por desvelar su nombre: «Gente como Belén Rodríguez».

Al colaborador le pareció nefasta la actitud de la colaboradora hacia Alexia. «Me pareció que de verdad no he visto una cosa más insolidaria ni menos sorora. Hay que ser muy poco solidarios para, por lo menos, no poner encima la sombra de la duda», zanjaba.

«La versión del programa es que tenemos médicos que te van a atender», recordaba Carlota Corredera. Estoy de acuerdo con que está chica tiene un problema con la alimentación. Porque cuando estás allí te comes cualquier cosa», comentaba Anabel Pantoja, que concursó en ‘Supervivientes 2014’. «Hay muchos supervivientes que han provocado excusas o enfermedades para poder salir de allí sin ningún tipo de costes».

El colaborador quiere concursar en ‘Supervivientes 2022’

Por último, Matamoros reconocía que le gustaría participar en la edición de 2022 de ‘Supervivientes» y convertirse en «el concursante más longevo en ganar el concurso». A pesar de sus recientes intervenciones quirúrgicas, cree estar preparado para soportar las condiciones adversas que imperan en las costas de Honduras, así que no dudaría en ir entrenando desde ahora para prepararse de cara al año que viene.