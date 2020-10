«Hoy no voy a llorar por ti porque no me da la gana, las mentiras tienen las patas muy cortas», aseguraba la «Penélope Cruz de Montequinto».

El pasado miércoles, Inma, la Penélope Cruz de Montequinto, sorprendía a la audiencia y confesaba que tras volver de ‘La isla de las tentaciones’ su relación con Ángel se rompió. En su encuentro, tres meses después de su aventura en República Dominicana, la tensión entre la expareja era palpable y ahora, durante el debate final del programa, los de Sevilla han explicado los motivos reales de su ruptura.

Ángel aseguraba que no tenía ganas de ver a Inma ni de enfrentarse a ella, aunque reconocía que quería aclarar en qué punto se encontraba su relación. «Lo hemos dejado definitivamente, he perdonado cosas que son imperdonables, ya no puedo perdonar«, decía ante un boquiabierto Carlos Sobera. Tras esto, la de Montequinto entraba hecha una furia al plató y, entre gritos, aseguraba que su expareja llevaba dos meses jugando con ella.

«En el reencuentro dijo que yo he hecho cosas cuando ha sido él el que lo ha hecho, yo he intentado suavizar el tema. Me vino a buscar después del encuentro y volví con él», reconocía. Sin embargo, volvieron a pasar por un bache. En concreto, según ha comentado la joven, Ángel estaba conociendo a otra persona y se fue horas después de grabar el programa a encontrarse con ella. «Se había acostado con una dos días después de dejarlo, tengo pruebas», insistía.

A pesar de que cuando volvieron, por un periodo muy corto, Inma le preguntó a su pareja si había habido otras personas, Ángel lo negó, al poco tiempo, la joven descubrió todas las mentiras. «Te tuve que pillar yo porque no me lo contaste y aún así te perdoné. Hace dos días que volvimos y me decías que no querías volver conmigo. Me dejó llorando en el coche. Hoy no voy a llorar por ti porque no me da la gana, las mentiras tienen las patas muy cortas», insistía Inma.

Por su parte, Ángel intentaba justificarse y hacía hincapié en que no le había contado nada a su expareja porque le daba miedo enfrentarse a la realidad. Tras varios cruces de acusaciones, el tono entre ambos comenzó a subir y el participante de ‘La isla de las tentaciones’ estalló contra el que hace escasas semanas era el amor de su vida: «No te tengo que guardar respeto, te vas a cagar. Embustera, falsa». Después de escuchar estas palabras, Inma le pedía que no le volviera a llamar e insistía que tras su intervención en el debate final se le había caído la careta y había demostrado la clase de persona que era.

Inma, destrozada tras confesar el fin de su relación con Ángel

«Tuvimos una pelea y se terminó la relación. Intenté que hablásemos y que quedáramos bien. Yo esperaba que hablásemos, pero encontré un mensaje de él que decía que me quería mucho, pero que no podía perdonar esa discusión. «Yo solo quiero una explicación. Yo solo quería una vida a su lado, cada uno con su espacio. Ha sido una relación preciosa», explicaba el pasado miércoles Inma entre lágrimas.

«Yo no podía perdonar que me siguiese faltando el respeto de esa manera. No puedo discutir con una persona y que lo primero que haga es pisotearme. La discusión fue tonta, empezó a subirse y empezó a soltar por la boca. A partir de ahora, tengo que intentar ser feliz. No puedo seguir con una persona que tenga esos celos. Yo la sigo queriendo con locura y nunca he sentido eso con otra persona, pero es que no puedo», desvelaba Ángel.

«Llevo esperando 20 días que me dijera esto a la cara, yo le deseo que le vaya bien, pero necesitaba hablar con él a la cara. Ya sé que yo no le voy a volver a ver más, y me duele, claro que me duele. Ha sido una relación tan bonita. No sé cómo el puede pensar que yo rehaga mi vida, si no voy a poder. Sé que no lo voy a ver nunca más, lo veré de lejos, si lo veo«, contestaba Inma.