La final de ‘Supervivientes 2020’ sigue dando qué hablar. Unos días después de la celebración de la última gala, Hugo Sierra ha dado la cara y ha justificado su ausencia en el momento en el que Jorge Pérez se proclamaba como ganador del reality de aventuras. El uruguayo ha asegurado que el hecho de no estar presente está justificado y no ha dudado en lanzarle un dardo envenenado a Jorge Javier Vázquez.

Una vez finalizado el concurso, Hugo Sierra ha vuelto a recuperar su móvil y a partir de un directo en Instagram ha explicado cómo vivió él la final de ‘Supervivientes’. «Me parecía inútil seguir ahí, era el momento de Jorge y yo no iba a ser tan hipócrita de ir a felicitarle», aseguraba y dejaba claro que él se sentía como el verdadero ganador del programa. «Jorge no me gusta como ganador, siempre he dicho que a mí me gusta otro tipo de concursante, me gusta la gente que se moja un poco más», sentenciaba.

El padre del hijo de Adara Molinero ha hecho hincapié en que no va a pedir disculpas porque no considera que haya hecho un mal gesto: «Diga lo que diga se me va a criticar. Me da lo mismo, me la suda, me la sopla». No contento con todo esto, el ganador de ‘GH Revolution’ también tuvo palabras para Jorge Javier Vázquez después de las palabras que tuvo el presentador hacia él: «Se ve que no me quiere mucho, eso se sabe. Pero no hay que darle el gusto».

La familia de Hugo Sierra también se justifica

Hugo Sierra no ha sido el único en hablar. Su familia también ha querido posicionarse y ha lanzado varias críticas a la organización del concurso. «Aceptas las injusticias y agachas la cabeza….o le plantas cara y le cantas las cuarenta a la organización sin miedo a nada. Solo defendiendo tus ideales, prefiero perder así«, escribía Bruno, su hermano», decía Bruno, el hermano de Sierra, en sus redes sociales.

Además, después de que este se negara a acudir a defender a su hermano en el último programa de ‘Sábado deluxe’, Bruno insistía en que su madre tuvo que pagarse de su bolsillo el billete de avión de Palma a Madrid para poder estar en la gran final del programa. «Ahora que terminó, mi madre se pagó el billete para ir a ver a su hijo y pudimos conseguir un certificado para viajar porque no le mandaron nada. Tanto drama de billetes desorbitados. La legión les dejó más dinero que el premio, pueden sacarlo de allí», aseveraba.

Hugo Sierra se despide de la televisión

Durante su despedida después de quedarse cuatro, Hugo Sierra dio un discurso en el que anunció que dejaba la televisión: «He estado reflexionando estos días y los realities no son para mí. Soy el ganador de esta edición. Dejaré de hacer realities. Me dedicaré a mi profesión. Hasta aquí llegó mi historia televisiva porque no tengo el temple para esta historia», anunciaba el que fuera concursante también de ‘Gran Hermano’. Unas palabras que ni el presentador ni los colaboradores se creyeron. Además, esta declaración hizo que Jorge Javier Vázquez estallara contra él.

«Tu discurso me lo creería… Ahora tienes la pataleta de ‘no voy a participar en un reality. Te vas como el gran perdedor de esta edición. Si algo ha quedado claro en esta edición es que no sabes perder. Me gustaría tener un padre que me dijera que en la vida también hay que saber perder», le soltaba el presentador, ya que no se creía el discurso de Hugo Sierra tras quedar cuarto y no subir al podio de la final de ‘Supervivientes’.

«Llegar al número cuatro de una edición tan extrema como ésta es una auténtica maravilla, es para sentirse orgulloso. Una derrota forma parte de la vida y puedes sentirte muy orgullo de hasta donde has llegado. Una cosa que tampoco entiendo de ti es que si algo nos tiene que enseñar la vida es lo contrario a esa frase de ‘yo soy así’ que dices. Decir no voy a cambiar es el primer paso para no cambiar nada y para no aprender nada», espetaba Vázquez. «Eres un auténtico coñazo de tío, pero eres mi coñazo. Me encantas. Me ha encantado tenerte en este programa. Tengo muchas ganas de saludarte en persona», zanjaba el presentador tras el comportamiento de Hugo Sierra en la gala final.