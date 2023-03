'Grand Prix' prepara su regreso a TVE

Desde que el 'Grand Prix' llegará a TVE con sus juegos y "enfrentamientos" entre pueblos en 1995 fue todo un éxito. Cada vez que se acerca el verano es uno de los formatos que más recuerdan los espectadores y que más veces piden que regrese a la parrilla de la televisión pública. Todo apunta a que en este 2023, esta idea estaría más cerca que nunca de hacerse realidad. Fuentes de la dirección del ente han confirmado que la propuesta está encima de la mesa. Estarían detrás de recuperar la producción de este concurso para emitirse en verano, como siempre se ha hecho. Esto estaría ahora en las negociaciones del equipo establecido por Elena Sánchez, directora, que habría tenido "bastante interés" en ello.

El Consejo de Administración, el organismo encargado de controlar y aprobar los proyectos, solo tendría ante si una idea inicial. Es un programa que necesita mucho espacio y trabajo de producción y habría que valorarlo todo. Tal como ha informado en exclusiva El Confidencial Digital, "hay que andar con cuidado" sería la frase más repetida de cara a la posible viabilidad. Con la productora al cargo, Europroducciones, y con Carlo Boserman, el director de la misma, ya se habría mantenido más de una conversación. El pasado jueves ya se convocó un consejo extraordinario pero no hubo oportunidad de hablarlo, ahora quedaría esperar dos días más, hasta el 30 de marzo. Los presentadores del mismo, siempre había uno principal y otro que acompañaba a los concursantes en las pruebas, estarían también por definir.

Ramón García ya intentó la vuelta de 'Grand Prix' con Ibai Llanos

La vez que más cerca ha estado el 'Grand Prix' de regresar fue en 2021. En este caso no sería en ninguna televisión como estamos habituados, sino en un canal de Twitch. Ramón García e Ibai Llanos, streamer, anunciaron en una de sus entrevistas que ambos se pondrían al trabajo. La fecha tope establecido por ambos para volver a realizarse sería 2022. En ese momento desvelaron alguno de los puntos más conflictivos de cara, también, a esta posible nueva oportunidad: modernizar pruebas y el formato y no contar con la prueba de la vaquilla porque la "ley de protección animal no lo permite". Tan solo un año después tuvieron que retrasar su vuelta porque estaba siendo más complicado de lo que se pudiera pensar, pero que en 2023 estaría seguro. Como se informó en los medios se había implicado a la productora original y a otras como Kosmos, la empresa de Gerard Piqué. El mismo Confidencial hizo público que el alto coste del formato era lo que estaba dificultando todo, además de lo complicado de encontrar unas instalaciones que albergaran todo esto.