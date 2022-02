Si hay una tik toker que triunfe actualmente en el panorama española, esa es Gemma Palacio. A pesar de este éxito, a poca gente le sonará este nombre, ya que todo el mundo la conoce como «Esperansa Grasia«. La valenciana es conocida por hacer vídeos en la red social de vídeos sobre situaciones, comparando la sociedad española con la americana.

Este éxito ha venido acompañado de grandes campañas y alguna sorpresa, como la publicación de su libro «Ai lof yu, Ashley», una novela basada en sus conocidos personajes. Desde Juanjo con su casco a su madre, Consuelo, pasando por la estudiante de intercambio Ashley. Se trata de una comedia romántica en la que ambos jóvenes, muy conocidos en los vídeos de Tik Tok, tendrán que vivir juntos un mes tras la llegada de la chica de Estados Unidos.

Esperansa Grasia: «Haría una serie con Netflix o con quien me ofrezca la oportunidad»

La influencer acudió el pasado miércoles 23 de febrero a la presentación de la serie ‘La edad de la ira’, de Atresplayer Premium, y allí SEMANA pudo hablar con la joven de su éxito: «Se me hace raro venir a estos eventos con tanta gente, porque yo suelo trabajar sola. Es verdad que yo no estoy hecha para esto porque yo que soy una chavala que vive en un pueblecillo y a veces me agobia. Pero le estoy cogiendo el gustillo y los periodistas lo hacéis muy fácil y lo llevo bien, la verdad«.

Además, la joven comentó aspectos sobre su futuro, como que «uno de mis sueños desde pequeña es ser actriz. Haría una serie con Netflix o con quien me ofrezca la oportunidad. Me encantaría«. Finalmente valoró la posibilidad de hacer una serie de sus conocidos personajes, de lo que afirmó que «hace nada he sacado un libro y hemos hecho el audiolibro, que está quedando brutal. Y una película o una serie de esto me encantaría. Podría estar superguay«.

Vídeo: Tik Tok

