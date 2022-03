hace apenas 24 horas, el plató de ‘Sálvame‘ era el escenario en el que se producía una monumental bronca entre Jorge Javier Vázquez y Gema López. El presentador recriminaba a la colaboradora por su actitud crítica sobre la manera en la que el programa informaba de la deuda de 20.000 euros de Raquel Bollo con su casero. Severo, la acusaba de ser una «negacionista» que siempre va en contra de la opinión general del espacio de Telecinco.

El rifirrafe ha sido tan comentado que la periodista se ha sentado en el ‘Sálvame Lemon Tea’ para hacer un análisis con Terelu y María Patiño de lo sucedido. «En Sálvame todos los problemas se derivan, todos los temas se enfangan, todos nos mojamos», ha explicado. «Que a partir de ahí se considere que soy negacionista por sistema… creo que no. No soy negacionista por sistema, intento ser objetiva con los temas».

«El problema es cuando damos lecciones sin haber hecho nosotros las cosas bien»

«Es más, mi opinión no es que yo diga ‘van todos por aquí y ahora yo voy por aquí0. En la reunión antes del programa se habló de esto», añadía. «Si lo dije ayer. Si me preguntas: ¿Está bien hecho esto? No. ¿Está bien dejar una serie de deudas? No. No estaba defendiendo a Raquel, estaba intentando poner en su sitio la información que estaba dando José Antonio».

Gema López no se arrepiente de haber manifestado su opinión sobre las últimas noticias de Raquel Bollo. «El problema es cuando damos lecciones sin haber hecho nosotros las cosas bien… De repente lo hago yo y es que estás jugando en otra liga», ha lamentado.

Fue el pasado lunes en la mesa de debate de ‘Sálvame’ cuando surgió la tensión entre Jorge Javier y Gema López al comentar informaciones sobre Raquel Bollo. «Si queremos ser tan pulcros, vamos a serlo. Si se supone que ella ha pagado el contrato cuando estaba a su nombre, lo que estamos diciendo aquí es que debe dos facturas de luz y una de agua. ¿es eso lo que estamos diciendo? Es que aquí hay gente que debe más pasta a gente y aplaudimos y nos parece guay«, decía la tertuliana. Sus palabras desataban la ira del de Badalona. «No, Gema, no estamos diciendo eso», puntualizaba. «Cuidado, ¿Quién debe dinero a Hacienda?», añadía, haciendo referencia a Kiko Matamoros. «Lo está pagando?», insistía el presentador. «Vamos a ver, la teoría del ‘y tú más’ aquí no sirve».

Gema defendía sus argumentos: «Aquí jugamos a esto todos los días». Y Jorge Javier le lanzaba: «Eres muy procuradora, de verdad. Bájate del pedestal, que eres muy pesada». Esta le contestaba: «Ya está… seguimos manipulando». La pelea continuaba y Jorge Javier no dejaba de darle leña a Gema: «Raquel no ha pagado, ¿no? Pues ya está. Lo que hagan los demás en este caso… No enfanguemos el debate que parecemos el Congreso de los Diputados». Gema no se despeinaba y seguía defendiendo sus argumentos: «El que no ha estado pagando ahora es su marido…. El titular no es ese».